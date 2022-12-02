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【江澤民病逝】港府組織12.6默哀三分鐘　由政府舉辦或資助的娛樂及慶祝活動延期或取消

政治 21:09 2022/12/02

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政府總部下半旗。（梁偉榮攝）

前國家主席江澤民追悼大會下周二（6日）在北京人民大會堂舉行，港府發言人表示，為表達對江澤民主席的深切哀悼，港府和市民將與內地同胞一同進行悼念，有關安排如下：

香港電台將安排電視直播追悼大會，供市民收看，政府總部亦將安排直播。在追悼大會默哀時，員工將同時默哀三分鐘，所有政府政策局及部門亦會作出類似安排。

同時，十八區民政事務處亦會於指定地點作出安排，方便市民收看追悼大會直播並參與默哀，民政事務總署稍後會公布地點。所有政府船隻在追悼大會默哀時鳴笛三分鐘。政府將聯絡政府資助機構和相關業界機構及組織，安排員工收看及參與默哀。

追悼大會當日，全港所有政府機構（包括香港境外辦事處）的國旗及區旗下半旗誌哀。政府官員不出席任何公共娛樂活動，所有由政府舉辦或資助的娛樂及慶祝活動應按情況安排延期或取消。

政府呼籲業界機構或組織延期或取消其在下周二的娛樂及慶祝活動，並盡早就相關安排作出公布。

另外，行政會議將於下周二上午收看追悼大會現場直播及進行默哀，當日的行政會議將在追悼大會後隨即進行，會議前會見傳媒的環節不會舉行。

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記者：林曉君

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