【新冠疫苗】港大獲資2,000萬研噴鼻式疫苗　最快明年首季完成2期臨床測試

▲ 港大獲撥2,000萬研噴鼻式疫苗，最快明年首季完成2期臨床測試

現時本港只提供科興及復必泰肌肉注射疫苗接種，港府一直支持2所本地大學4個研發新冠疫苗項目。醫務衞生局長盧寵茂今（30日）表示，預計港大研發噴鼻式疫苗將於明年首季完成二期臨床測試數據分析；據悉，其後與疫苗相關的第3期臨床測試，由北京萬泰生物進行。

醫務衞生局轄下醫療衞生研究基金已批出合共2,950萬元撥款，支持2所本地大學開展4個研發新冠疫苗相關的項目，其中2,000萬資助港大醫學院微生物學系與廈門大學和北京萬泰生物合作，研發一款鼻噴2019冠狀病毒病疫苗「衞活苗™一號」，以進行安全性一期和二期臨床測試。

盧寵茂今書面回覆議員查詢時表示，有關的一期臨床試驗已在29名18至55歲的志願者中完成，當中沒有發現重大的不良反應，反映該疫苗可安全地在人類使用；而二期臨床測試已在逾100名18至75歲的志願者中進行，研究團隊現正收集免疫數據和分析，預計將於明年第一季完成。

據悉，其後與疫苗相關的第三期臨床測試，由北京萬泰生物進行；基金會繼續適時分配資源，以支持本地科研及配合港府應對新冠疫情的工作。

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記者：鄧凱文