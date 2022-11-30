  • 19°C
香港時間 : 20221130日 (週三) 23:34
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】港大獲資2,000萬研噴鼻式疫苗　最快明年首季完成2期臨床測試

社會 22:28 2022/11/30

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

港大獲撥2,000萬研噴鼻式疫苗，最快明年首季完成2期臨床測試

現時本港只提供科興及復必泰肌肉注射疫苗接種，港府一直支持2所本地大學4個研發新冠疫苗項目。醫務衞生局長盧寵茂今（30日）表示，預計港大研發噴鼻式疫苗將於明年首季完成二期臨床測試數據分析；據悉，其後與疫苗相關的第3期臨床測試，由北京萬泰生物進行。

醫務衞生局轄下醫療衞生研究基金已批出合共2,950萬元撥款，支持2所本地大學開展4個研發新冠疫苗相關的項目，其中2,000萬資助港大醫學院微生物學系與廈門大學和北京萬泰生物合作，研發一款鼻噴2019冠狀病毒病疫苗「衞活苗™一號」，以進行安全性一期和二期臨床測試。

盧寵茂今書面回覆議員查詢時表示，有關的一期臨床試驗已在29名18至55歲的志願者中完成，當中沒有發現重大的不良反應，反映該疫苗可安全地在人類使用；而二期臨床測試已在逾100名18至75歲的志願者中進行，研究團隊現正收集免疫數據和分析，預計將於明年第一季完成。

據悉，其後與疫苗相關的第三期臨床測試，由北京萬泰生物進行；基金會繼續適時分配資源，以支持本地科研及配合港府應對新冠疫情的工作。

最新影片：

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文

相關文章

【最新疫情】今增8878宗確診　輸入佔562宗
16:49 2022/11/25
【最新疫情】今增8878宗確診　輸入佔562宗
【最新疫情】今增8874宗確診　另多9名確診病人離世
16:44 2022/11/26
【最新疫情】今增8874宗確診　另多9名確診病人離世
【最新疫情】今增8033宗確診　另多20名確診病人離世
16:37 2022/11/27
【最新疫情】今增8033宗確診　另多20名確診病人離世
【最新疫情】今增7,793宗確診　另增26名染疫者離世
17:01 2022/11/28
【最新疫情】今增7,793宗確診　另增26名染疫者離世
【最新疫情】今增7,547宗確診　連續5日下跌
17:00 2022/11/29
【最新疫情】今增7,547宗確診　連續5日下跌
【最新疫情】今增8810宗確診　另多16名確診病人離世
今日 16:30
【最新疫情】今增8810宗確診　另多16名確診病人離世

你可能感興趣

【最新疫情】今增8878宗確診　輸入佔562宗
16:49 2022/11/25
【最新疫情】今增8878宗確診　輸入佔562宗
【最新疫情】今增8874宗確診　另多9名確診病人離世
16:44 2022/11/26
【最新疫情】今增8874宗確診　另多9名確診病人離世
【最新疫情】今增8033宗確診　另多20名確診病人離世
16:37 2022/11/27
【最新疫情】今增8033宗確診　另多20名確診病人離世
香港大學李嘉誠醫學院 疫苗 BioNTech 電子支付 環境衞生 醫務衞生局 科興 商場 盧寵茂 記者

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【性研究期刊】另一半出軌有先兆？　外遇者有3大性格特質
18:04 2022/11/29
【性研究期刊】另一半出軌有先兆？　外遇者有3大性格特質
【猥褻女童】歌王李廷川唱贏歌神張學友　認與女友13歲胞妹非法性交候判
今日 10:56
【猥褻女童】歌王李廷川唱贏歌神張學友　認與女友13歲胞妹非法性交候判
【家居安全】2歲男童因家中長期發霉　患嚴重呼吸系統疾病亡
13:21 2022/11/29
【家居安全】2歲男童因家中長期發霉　患嚴重呼吸系統疾病亡