【強制檢測】50處納強檢 涉藍田麗港城、將軍澳東港城、南豐廣場、都會駅、元朗世宙等【附名單】
社會 22:40 2022/11/30
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月24日至11月30日期間，曾身處50個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月1日或12月2日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 鑽石山富山邨富暉樓
- 馬鞍山錦豐苑錦菱閣
- 將軍澳怡明邨怡悅樓
- 屯門南浪海灣 5 座
- 荃灣梨木樹二邨葵樹樓
- 天水圍天頌苑頌映閣
- 粉嶺祥華邨祥順樓
- 荃灣爵悅庭北爵軒
- 柴灣富怡花園 5 座
- 黃大仙黃大仙下二邨龍樂樓
- 將軍澳都會駅 3 座
- 將軍澳南豐廣場 6 座
- 青衣灝景灣 3 座
- 柴灣小西灣邨瑞盛樓
- 荃灣翠濤閣 2 座
- 將軍澳南豐廣場 5 座
- 屯門新屯門中心 9 座
- 馬鞍山聽濤雅苑 3 座
- 大圍恒峰花園 2 座
- 西灣河欣景花園 3 座
- 沙田碧濤花園雅碧閣
- 荃灣翠豐臺 1 座
- 屯門翠寧花園 1 座
- 馬鞍山富寶花園 2 座
- 鰂魚涌康蕙花園 2 座
- 元朗世宙 2 座
- 沙田欣廷軒 3 座
- 大圍顯田街 11 號嘉順苑
- 屯門景新臺 3 座
- 長沙灣昇悅居 7 座
- 將軍澳東港城 1 座
- 長沙灣青山道 413 號東景大廈
- 屯門屯富路紀律部隊宿舍
- 鰂魚涌新威園 B 座
- 半山區禮賢閣 B 座
- 鴨脷洲利枝道 145 號金發大廈
- 香港仔香港仔中心海晶閣
- 屯門邁亞美海灣 4 座
- 香港仔逸港居 1 座
- 茶果嶺麗港城 5 座
- 茶果嶺麗港城 11 座
- 九龍灣麗晶花園 18 座
- 元朗世宙 3 座
- 青衣翠怡花園 5 座
- 沙田帝堡城 8 座
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 天水圍天恩邨恩穗樓
- 鴨脷洲利東邨東昌樓
- 天水圍栢慧豪園 5 座
- 天水圍天悅邨悅貴樓
- 沙田博康邨博達樓低座及高座
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記者：黃穎津