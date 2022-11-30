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【強制檢測】50處納強檢　涉藍田麗港城、將軍澳東港城、南豐廣場、都會駅、元朗世宙等【附名單】

社會 22:40 2022/11/30

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

50處納強檢，涉將軍澳東港城、屯富路紀律部隊宿舍等。（梁偉榮攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月24日至11月30日期間，曾身處50個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月1日或12月2日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 鑽石山富山邨富暉樓
  • 馬鞍山錦豐苑錦菱閣
  • 將軍澳怡明邨怡悅樓
  • 屯門南浪海灣 5 座
  • 荃灣梨木樹二邨葵樹樓
  • 天水圍天頌苑頌映閣
  • 粉嶺祥華邨祥順樓
  • 荃灣爵悅庭北爵軒
  • 柴灣富怡花園 5 座
  • 黃大仙黃大仙下二邨龍樂樓
  • 將軍澳都會駅 3 座
  • 將軍澳南豐廣場 6 座
  • 青衣灝景灣 3 座
  • 柴灣小西灣邨瑞盛樓
  • 荃灣翠濤閣 2 座
  • 將軍澳南豐廣場 5 座
  • 屯門新屯門中心 9 座
  • 馬鞍山聽濤雅苑 3 座
  • 大圍恒峰花園 2 座
  • 西灣河欣景花園 3 座
  • 沙田碧濤花園雅碧閣
  • 荃灣翠豐臺 1 座
  • 屯門翠寧花園 1 座
  • 馬鞍山富寶花園 2 座
  • 鰂魚涌康蕙花園 2 座
  • 元朗世宙 2 座
  • 沙田欣廷軒 3 座
  • 大圍顯田街 11 號嘉順苑
  • 屯門景新臺 3 座
  • 長沙灣昇悅居 7 座
  • 將軍澳東港城 1 座
  • 長沙灣青山道 413 號東景大廈
  • 屯門屯富路紀律部隊宿舍
  • 鰂魚涌新威園 B 座
  • 半山區禮賢閣 B 座
  • 鴨脷洲利枝道 145 號金發大廈
  • 香港仔香港仔中心海晶閣
  • 屯門邁亞美海灣 4 座
  • 香港仔逸港居 1 座
  • 茶果嶺麗港城 5 座
  • 茶果嶺麗港城 11 座
  • 九龍灣麗晶花園 18 座
  • 元朗世宙 3 座
  • 青衣翠怡花園 5 座
  • 沙田帝堡城 8 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 天水圍天恩邨恩穗樓
  • 鴨脷洲利東邨東昌樓
  • 天水圍栢慧豪園 5 座
  • 天水圍天悅邨悅貴樓
  • 沙田博康邨博達樓低座及高座

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記者：黃穎津

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