【強制檢測】50處納強檢　涉藍田麗港城、將軍澳東港城、南豐廣場、都會駅、元朗世宙等【附名單】

▲ 50處納強檢，涉將軍澳東港城、屯富路紀律部隊宿舍等。（梁偉榮攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月24日至11月30日期間，曾身處50個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月1日或12月2日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

鑽石山富山邨富暉樓

馬鞍山錦豐苑錦菱閣

將軍澳怡明邨怡悅樓

屯門南浪海灣 5 座

荃灣梨木樹二邨葵樹樓

天水圍天頌苑頌映閣

粉嶺祥華邨祥順樓

荃灣爵悅庭北爵軒

柴灣富怡花園 5 座

黃大仙黃大仙下二邨龍樂樓

將軍澳都會駅 3 座

將軍澳南豐廣場 6 座

青衣灝景灣 3 座

柴灣小西灣邨瑞盛樓

荃灣翠濤閣 2 座

將軍澳南豐廣場 5 座

屯門新屯門中心 9 座

馬鞍山聽濤雅苑 3 座

大圍恒峰花園 2 座

西灣河欣景花園 3 座

沙田碧濤花園雅碧閣

荃灣翠豐臺 1 座

屯門翠寧花園 1 座

馬鞍山富寶花園 2 座

鰂魚涌康蕙花園 2 座

元朗世宙 2 座

沙田欣廷軒 3 座

大圍顯田街 11 號嘉順苑

屯門景新臺 3 座

長沙灣昇悅居 7 座

將軍澳東港城 1 座

長沙灣青山道 413 號東景大廈

屯門屯富路紀律部隊宿舍

鰂魚涌新威園 B 座

半山區禮賢閣 B 座

鴨脷洲利枝道 145 號金發大廈

香港仔香港仔中心海晶閣

屯門邁亞美海灣 4 座

香港仔逸港居 1 座

茶果嶺麗港城 5 座

茶果嶺麗港城 11 座

九龍灣麗晶花園 18 座

元朗世宙 3 座

青衣翠怡花園 5 座

沙田帝堡城 8 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

天水圍天恩邨恩穗樓

鴨脷洲利東邨東昌樓

天水圍栢慧豪園 5 座

天水圍天悅邨悅貴樓

沙田博康邨博達樓低座及高座

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記者：黃穎津