【新加坡直擊】逾50部新作迎迪士尼100歲　《蟻俠》+《星戰》+《玩轉腦朋友2》陸續登場

▲ 華特迪士尼公司(亞太區)在今日(11月30)於新加玻舉行亞太區內容發佈會。

華特迪士尼公司(亞太區)在今日(11月30)於新加玻舉行亞太區內容發佈會,邀請了不少重量級明星和幕後團隊出席,晒冷將於2023年大銀幕上映及於Disney+串流平台上線,超過50部精彩鉅製。

快將100歲生日的迪士尼發佈更多早前在D23博覽會首次公開的焦點鉅製,包括Marvel Studios系列、華特迪士尼動畫製片廠系列、彼思動畫系列、華特迪士尼製片廠系列及Lucasfilm系列的作品,為觀眾送上不同類型的作品。

【新加坡直擊】迪士尼舉行亞太區內容發佈會 《白雪公主》+《小魚仙》+《阿凡達》預告片曝光

最新影片:陳山聰專訪

Marvel Studios

即將推出的Marvel Studios系列的作品有《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)、《Marvel隊長2》(The Marvels)、《祕密入侵》(Secret Invasion)、《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3)及《洛基》(第2季)(Loki, Season 2)。

▲ 《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)。

【奇異大世界】爺爺聲演迪士尼動畫電影 岑珈其受父親影響:擔當起整個家

華特迪士尼動畫製片廠

快將上映的華特迪士尼動畫製片廠系列有《星願》(暫譯)(Wish)及《明日之城》(Iwájú)。

▲ 《星願》(暫譯)(Wish)。

彼思

深受大朋友和小朋友喜愛的彼思動畫系列將推出《元素大都會》(Elemental)、《贏定輸》(Win or Lose)、《Elio》(中文片名待定)及《玩轉腦朋友2》(Inside Out 2)。

▲ 《元素大都會》(Elemental)。

華特迪士尼製片廠

華特迪士尼製片廠的新作有《鬼咁多大屋》(Haunted Mansion)、《小魚仙》(The Little Mermaid)、 《白雪公主》(Snow White)、《木法沙:獅子王》(Mufasa: The Lion King)及《小飛俠與溫蒂》(Peter Pan and Wendy)。

▲ 《小魚仙》(The Little Mermaid)。

Lucasfilm

Lucasfilm系列的作品有《曼達洛人》(第3季)(The Mandalorian Season 3)、《阿蘇嘉》(Ahsoka)、《星球大戰:特種兵團》(第2季)(Star Wars: The Bad Batch Season Two)、《星球大戰:幻境》(第2季)(Star Wars: Visions Volume Two)、《The Acolyte》(中文片名待定)及《奪寶奇兵5》(Indiana Jones 5)。

▲ 《曼達洛人》(第3季)(The Mandalorian Season 3)。

記者:梁樂欣