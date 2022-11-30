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【新加坡直擊】逾50部新作迎迪士尼100歲　《蟻俠3》+《星戰》+《玩轉腦朋友2》陸續登場

娛樂 23:45 2022/11/30

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

華特迪士尼公司（亞太區）在今日（11月30）於新加玻舉行亞太區內容發佈會，邀請了不少重量級明星和幕後團隊出席，晒冷將於2023年大銀幕上映及於Disney+串流平台上線，超過50部精彩鉅製。

快將100歲生日的迪士尼發佈更多早前在D23博覽會首次公開的焦點鉅製，包括Marvel Studios系列、華特迪士尼動畫製片廠系列、彼思動畫系列、華特迪士尼製片廠系列及Lucasfilm系列的作品，為觀眾送上不同類型的作品。

【新加坡直擊】迪士尼舉行亞太區內容發佈會　《白雪公主》+《小魚仙》+《阿凡達》預告片曝光

迪士尼公司（亞太區）在新加玻舉行盛大發佈會。

Marvel Studios

即將推出的Marvel Studios系列的作品有《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）、《Marvel隊長2》（The Marvels）、《秘密入侵》（Secret Invasion）、《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）及《洛基》（第2季）（Loki, Season 2）。

《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）。

【奇異大世界】爺爺聲演迪士尼動畫電影　岑珈其受父親影響：擔當起整個家

華特迪士尼動畫製片廠

快將上映的華特迪士尼動畫製片廠系列有《星願》（暫譯）（Wish）及《明日之城》（Iwájú）。

《星願》（暫譯）（Wish）。

彼思

深受大朋友和小朋友喜愛的彼思動畫系列將推出《元素大都會》（Elemental）、《贏定輸》（Win or Lose）、《Elio》（中文片名待定）及《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）。

《元素大都會》（Elemental）。

華特迪士尼製片廠

華特迪士尼製片廠的新作有《鬼咁多大屋》（Haunted Mansion）、《小魚仙》（The Little Mermaid）、 《白雪公主》（Snow White）、《木法沙：獅子王》（Mufasa: The Lion King）及《小飛俠與溫蒂》（Peter Pan and Wendy）。 

《小魚仙》（The Little Mermaid）。

Lucasfilm

Lucasfilm系列的作品有《曼達洛人》（第3季）（The Mandalorian Season 3）、《阿蘇嘉》（Ahsoka）、《星球大戰：特種兵團》（第2季）（Star Wars: The Bad Batch Season Two）、《星球大戰：幻境》（第2季）（Star Wars: Visions Volume Two）、《The Acolyte》（中文片名待定）及《奪寶奇兵5》（Indiana Jones 5）。

《曼達洛人》（第3季）（The Mandalorian Season 3）。

記者：梁樂欣

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