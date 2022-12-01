【帝舵表】TUDOR北格陵蘭考察隊展覽　吳家忻林家熙踏雪尋錶【內附連結】

▲ 林家熙與吳家忻一起出席TUDOR「冰天雪地」展覽，跟今日咁凍天氣完全無違和。（圖片品牌提供）

為紀念英國北格陵蘭考察隊成立70周年，作為跟考察隊出生入死的帝舵表（TUDOR）於本年度推出遊俠型Ranger系列，向當年考察隊所選用的 Oyster Prince 型號 7808 腕錶致敬。

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更隆重其事，品牌於中環舉行一個名為「北格陵蘭考察 TUDOR敢為之旅」展覽，向當年考察隊以及他們所佩戴的腕錶致敬。展覽不但展示部分當年考察的有關檔案，TUDOR更特別由日內瓦運送 70 年前考察隊曾配戴的 Oyster Prince 型號 7808 腕錶，以及一系列有幾十年歷史的經典錶款。

現場氣氛讓參加者如置身冰天雪地考察，更可欣賞極地日與夜的景色同時，跟考察隊曾經使用的鼬鼠號運輸車一樣的模型拍拍照、打打卡、留留念。而從中感受英國北格陵蘭考察之嚴謹——原來探險隊員根據BBC電台每隔一小時發出的訊號，監測其Oyster Prince腕錶的精確度變化，並將其記錄在專門的筆記本上。

考慮到酷寒的極地氣溫，參與此次測試的腕錶特別採用「北極」油進行潤滑，並配有錶帶延長部件，以便探險隊員將腕錶佩戴在風雪大衣的衣袖之外。自格陵蘭返回後，其中一位探險隊員向TUDOR致函，稱其腕錶能夠「保持出色的精確度」，且「從不需手動上鏈」，而這封信件一直珍藏於品牌檔案館中呢！

《北格陵蘭考察TUDOR敢為之旅》展覽：

日期：即日起至 12 月 4 日

時間：10am - 830pm

地址：Centricity（中環遮打道置地遮打大廈 2 樓）

（免費入場，須預約登記）

記者：黃鑑江