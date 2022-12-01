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【刷單騙案】收1,500元佣金後放下戒心　27歲男墮刷單陷阱失7萬

社會 09:21 2022/12/01

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收1,500元佣金後放下戒心，27歲男墮刷單陷阱失7萬。（資料圖片）

警方昨日（30日）接獲一名27歲姓林男子報案，指早前回應陌生人在社交媒體發出的招聘信息，透過充當網上刷單員於購物平台點擊購物推高商家名氣來賺取佣金。

為獲取事主信任，騙徒初時曾向受害人發放約1,500元佣金。受害人之後再按指示，將約7萬元存入騙徒指定的2個銀行戶口，以作平台購物之用。惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。案件中，受害人損失共約7萬元。

經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。

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責任編輯：李榮忠

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