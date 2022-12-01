【奪命火警】灣仔大廈起火釀2死　子心口插刀成焦屍　父送院後不治

▲ 駱克道275至277號金樂大廈。（資料圖片）

灣仔發生奪命火警。事發凌晨3時許，駱克道275至277號金樂大廈6樓一單位起火，濃煙湧出，火舌從窗戶噴出，有市民及住客紛紛報警。消防接報到場，動用1條喉射水灌救，同時派出兩隊煙帽隊進入大廈協助疏散，並在起火單位發現兩人，雙雙惜告不治。

消防於4時55分將火救熄，先在起火單位內發現一名年約60歲的男子昏迷，由救護員急救並送院救治，但惜告不治；單位內有另一名年約30歲的男子明顯死亡，消防將遺體抬落樓放在行人路上，警員用帳篷遮蓋遺體。

消息指，兩名死者為父子關係，同住上址，現場死亡的男子為兒子，心口有刀傷，被發現時已成焦屍，兒子被救出時胸口仍插住一柄利刀，案件交由灣仔警區重案組跟進。

事件中有13名住客自行疏散，14名住戶由消防疏散至安全位置，1名老婦疑吸入濃煙不適，經救護員治理後，毋須送院，消防正調查火警起因，初步認為火警有可疑。

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記者：李榮忠