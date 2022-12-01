【正能量】邀抗癌脫髮女生幫手剃光頭陪伴 暖心老師：你的頭髮去了度假

▲ 暖心老師剃光頭陪女童減少孤單的傷痛。

小學同學告訴我，母校某已退休副校長因感染新冠病毒，最近過世了。

當年年紀雖輕，卻能感受哪些老師是教書、哪些是教人。教書和教人分別相當大，前者是為了薪高糧準而上班，夠鐘便收工走人，跟學生鮮有心靈接觸；後者是為了育人而留下，許多時不惜犧牲自己的休息時間，主動關心和幫助學生身心上的需要。

老師對學生的影響非常深遠。通過日復日的言行身教，老師對學生產生了直接的凝聚和感召力，能夠影響學生的行為思想，甚至改變學生的人生方向。我在小學和中學分別遇到兩位良師，亦因為他們，令我下定決心成為老師。

最新影片推介：

美國有一個九歲的女孩被診斷出患有白血病，因為病情不輕，她要接受整整兩年半的化療。由於化療副作用驚人，她的頭髮都掉光了。

好不容易捱過了艱苦的療程，她的頭髮終於長回來了，令她重拾一點自信。但過了幾個月，在毫無先兆的情況下，她的頭髮又開始大量脫落，這對她而言是一個巨大的打擊，因為她擔心光頭會被他人嘲笑。

該女孩的學校數學老師A先生得悉此事後，決定請女孩在上課時間助他完成一個特別任務——為他剃光頭。

「你的頭髮去了度假，我也讓自己的頭髮放一個假期。它們天天纏着我，太煩了！」A老師開玩笑說。他知道女孩內心深處因為掉髮很受傷害，於是希望盡己所能，令她減少孤單的傷痛。事後，A老師收到眾多學生、家長和社區各界的感謝卡。

老師無私的善舉，讓學生實切地了解何謂同理心和同情心，也示範了同心團結帶來的浩大力量。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T