【江澤民逝世】妻子王冶坪牽手扶持70載　被譽為世界最低調第一夫人

▲ 前國家主席江澤民與夫人王冶坪結婚70載，王冶坪一直在背後默默扶持丈夫。

前國家主席江澤民於11月30日在上海逝世，享年96歲。江澤民過往的事跡亦為人談論，在他一生中最重要的女人，莫過於夫人王冶坪。二人結婚70載，王冶坪一直在背後默默扶持丈夫，她為人文靜謙遜，陪同丈夫外訪仍舊衣著樸素，被譽為「世界最低調第一夫人」。

▲ 2002年，江澤民與夫人王冶坪訪港。（政府新聞處相片）

綜合內地媒體報道，江澤民出生於1926年8月17日，他過繼給叔父江上青，而王冶坪則是江上青妻子王者蘭的侄女。江澤民與王冶坪可說是青梅竹馬，1947年江澤民於上海交通大學畢業後，到上海益民食品廠工作，二人就在當時開始交往，並於1951年結婚。他們婚後翌年誕下長子江綿恆，1954年幼子江綿康出生。

最新影片︰

國家領導人背後的女人

王冶坪生於1928年，畢業於上海外國語學院，比江澤民小兩歲。受過高等教育的王冶坪為人相當低調，即使江澤民身居要職，甚至一躍成為國家領導人，她亦甘願當丈夫背後的女人。不過，第一夫人的難處不為外人道，她曾為丈夫身處險惡的政壇，擔心得哭起來。

江澤民在1993年當上國家主席，1994年王冶坪首次以中國第一夫人的身分，陪同丈夫外訪俄羅斯、烏克蘭和法國。雖然王冶坪患有嚴重的頸椎病，但仍忍受身體不適，在丈夫外訪時陪伴身邊，而她總是默默地站在丈夫身後。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

這位中國前第一夫人身形嬌小，每次陪同江澤民外訪時，都是一身樸素的衣著，大多選上低調的素色套裝，只是偶爾穿上粉色系。王冶坪與其他國家的第一夫人相比，衣著上或許比較失色，卻符合她的個性，做到恰如其分，不愛出風頭。

夫妻最後一次公開合照

今年8月江澤民96歲生日，社交媒體流傳兩張照片，一張是江澤民和夫人王冶坪坐在藤椅上，背後站立一人，但沒有露臉。相片背景則是國家主席習近平與夫人彭麗媛，以及總理李克強和夫人程虹敬獻的花籃，上書「祝江主席生日快樂」。這可說是江澤民伉儷最近一次公開的合照，不過無法確認照片是否為今年8月拍攝。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳