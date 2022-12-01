【住屋問題】輪椅人士獲派公屋1人單位　門口極窄入唔到署方冷回覆

輪椅人士日常出行十分不便，甚至連申請居住單位亦受牽制。日前有一名輪椅人士指自己難得獲派公屋單位，卻因一個原因無法順利入住，令他倍感無奈。

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事主在Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 」發文，表示自己是輪椅人士，透過體恤安置申請公屋，幸運獲派黃大仙上邨耀善樓單位，他亦因該屋邨配置完好而感到開心。但是，當他親臨單位後發現，獲派的是一人單位，和想像中的環境截然不同。一人單位空間狹窄，門口更是窄到連輪椅都難以通過，屋内更有一個細小玄關位，需經過轉彎入屋，非常不便：

門口細到輪椅都入唔到；即使勉強進入屋，還有一個細小玄關位，要轉彎先入到廳（前提係一定要有人幫我）。

署方冷處理

由於單位空間實在過於不便，事主無奈下只好拒絕入住，並透過社工向房署反映情況。結果，房署的回應令他感到荒誕：

竟然問我可唔可以自己諗辦法入屋…… 你哋話好唔好笑？

網民提出解決方案

帖文發佈後引起網民熱議。不少人紛紛提出可解決問題的意見，亦有人質疑當局安排不當，想法「離地」：

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責任編輯：羅嘉欣