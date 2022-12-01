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【挽救精子】全球男性平均精子數量下降62% 研究揭電腦放大腿使用致精子5大異常

健康 11:35 2022/12/01

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

男士若想「保住」自己的精子數量和質量，一定要在日常生活上多點注意。

期刊《Human Reproduction Update》上月中發表了一項由Hagai Levine教授研究的報告，發現在過去50年間，全球男性平均精子數量下降六成二，而精液中的精子濃度則下降了約五成一。Levine警告：一、這說明我們要正視男士的生育能力和整體健康有走下坡的傾向，皆因精子數量下降與慢性疾病、睾丸癌和壽命縮短有關。二、這情況持續下去，將會導致人類生育率降低，甚至威脅人類生存。

現世代，電子產品為我們帶來方便，但其實人類為此也犧牲了健康。男士若想「保住」自己的精子數量和質量，一定要在日常生活上多點注意。舉手提電腦為例，雖然它叫Laptop，但千萬不要把它放在自己的大髀上，此舉極傷身。

期刊《Fertility and Sterility》早在2012年已發表了一個研究報告，那些經常把手提電腦放在大腿上使用的男士，他們的精子有以下特質：一、數量異常地低；二、在顯微鏡下的形狀和體積俱變了形；三、DNA改變了；四、精子的上游力（Sperm Motility）極弱；五、不僅精子的數量和質量受干擾，連男性的賀爾蒙分泌也混亂了。

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又，男性生殖器官一帶的溫度，必須較身體溫度低一至兩度，涼爽和通風的環境，才能令他們的生殖系統和精子狀態「活潑」和「活躍」。但手提電腦有熱度和輻射，有研究測試過，把手提電腦放在大髀上使用的男士，他們生殖系統一帶的體溫會升高2.8度，在這樣高溫底下慢煲，幾乎淥熟，精子想活潑起來都難，這與近年不孕症增多不無關係。

除了手提電腦外，手提電話也是非常傷身之物，期刊《Environmental Research》在2021年發表的《Effects of mobile phone usage on sperm quality》已證實此點，那些使用手機時間愈長的男士，其精子質量愈差。當然我們身為現代人，已不能返轉頭到沒有電子產品的年代，但建議男士要把手提電話放在後褲袋，而手提電腦則一定要放在枱上使用。

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撰文 : 利嘉敏

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