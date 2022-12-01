【歎盆菜做善事】保良局+仁濟推冬至慈善盆菜　做善事兼歎圍村風味福有攸歸【內附連結】

▲ 今年，仁濟醫院及保良局分別推出慈善盆菜，家人團圓的同事，也惠及其他有需要幫助的受眾，一舉兩得。

正所謂「冬大過年」，在新界鄉村，團圓時刻，更有一家人、一條村圍埋吃盆菜的傳統習俗，近年不少酒店、酒樓、食肆，均推出盆菜，供堂食及外賣，一家人歡聚吃盆菜，感受傳統風味。在享受美食之餘，若能奉獻自己的微力做善事助人，更加是與眾同樂，福有攸歸。今年，仁濟醫院及保良局分別推出慈善盆菜，家人團圓的同事，也惠及其他有需要幫助的受眾，一舉兩得。

仁濟慈善鮑魚花膠盆菜

「仁濟慈善盆菜」係為「仁濟社會服務基金」籌募經費，供外賣訂講的鮑魚花膠盆菜（8-10位用），售港元$1,680，盆菜食材包括：原隻鮑魚、蠔皇花膠、生曬蠔豉、原粒瑤柱甫、頭抽海蝦、蠔皇北菇、上湯髮菜、順德魚腐、客家腩仔、台灣貢丸、招牌燒鵝、貴妃切雞、豬皮、蓮藕、蘿蔔、娃娃菜、枝竹、釀豆卜。

該院於冬至期間推出慈善盆菜外賣訂購服務，善長可透過YanChai Shop網上訂購或直接向仁濟認購盆菜，由盆菜公司直接送遞盆菜，詳情如下：

訂購日期：即日起至2022年12月11日

送貨或自行取貨日期：2022年12月16日至12月22日(需指定送貨或取貨日期)

送貨時間：下午3時至6時 (不設指定送貨時間)

訂購可按此

查詢：2416 8033

外賣訂購服務由仁濟醫院董事局主辦，聯同圓玄學院、荃灣商會、荃灣鄉事委員會、馬灣鄉事委員會、荃灣各界協會及新界社團聯會荃灣地區委員會攜手合辦。

保良局慈善盆菜籌募計劃

「保良局慈善盆菜籌募計劃」現正展開，今年續以「一個善舉 ‧ 雙重心意」為主題，鼓勵善長捐款獲贈盆菜券，同時為有需要人士送上關愛及節日祝福。保良局董事會成員已贊助本計劃行政費，所籌得之善款將全數撥充安老服務及流心軟餐計劃。

節日讓我們與親朋摯友有相聚的機會，同享節日美食亦讓我們保存不一樣的回憶。但對於患有吞嚥障礙的人士，日常餐膳就只有賣相不吸引的糊蓉餐，難以與至親好友同枱同食。保良局研發賣相及味道精緻的「回味」流心軟餐，透過不一樣的美食傳遞關心與愛心，關注有需要人士的身心需要。

贊助吞嚥困難長者吃軟餐

善長每捐款港元$1,600，即可贊助10位患有吞嚥困難的長者或殘疾人士，享用節日特色流心軟餐一次或軟餐飯盒一次，讓他們重拾昔日滋味的回憶；善長同時獲贈盆菜券乙張，可於太興集團旗下40間分店換領6位用盆菜，送禮自用皆宜；另外，保良局亦會送奉「如意吉祥」福袋乙個，內含豐富禮品、日用品、小食、飲品等，為善長送上節慶心意。

活動詳情如下：

外賣盆菜券截止認購日期：2023年2月28日

善長捐款獲贈之盆菜：由太興集團供應（6位用），換領盆菜有效期至2023年3月31日。

領取「如意吉祥」福袋：善長可選擇親臨保良局銅鑼灣總部自取，或可選擇由該局於送遞盆菜券時一併送出。

訂購可按此

查詢：2277 8290

編輯：葉翠華