【天人永隔】美國鄉村歌手Jake Flint離世終年37歲　妻子崩潰結婚僅數小時

▲ 美國鄉村歌手Jake Flint離世，妻子崩潰結婚僅數小時。

成家立室相信對很多人而言都會視為人生的分水嶺。但美國一名歌手就在新婚當日突然離世，令人震驚。事件中的主角是37歲美國鄉村歌手Jake Flint，有指他是在婚後數小時內便驟逝，死因仍有待調查。他的妻子Brenda Flint及其前經理人已於個人社交平台上證實消息。

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綜合外媒報導，美國鄉村歌手Jake Flint傳出離世的消息，終年37歲。傳聞他是在11月27日睡夢中驟逝，然而當天亦是他與Brenda Flint結婚的日子。

根據其家人於社交平台上發表的帖文指，Jake Flint是於婚禮結束數小時後便身亡，二人踏入人生新階段只有數小時便已天人永隔。

29日，妻子Brenda Flint於其個人社交平台上心痛發文指，

我們應該去拍結婚照，但我（現在）不得不挑選衣服來安葬我的丈夫。

傷心欲絕的她更指「人們不應該感到如此痛苦，我真的需要他回來，我需要他在這裡，我受不了了。」更上傳了一段他們正在拍攝婚紗照時的短片配題指，「我不明白（I don't understand）」。

而其前經理人亦證實消息，指Jake Flint當天與Brenda Flint完婚，並打算未來共同發展事業，可惜現在的一切也付諸流水。並指

我愛他（Jake Flint）就如我的兒子一樣。

並指很多朋友亦難以接受其離世的事實。由於Jake Flint於睡夢中離世，死因仍有待調查。而已有大量的網民到其社交平台上紛紛留言悼念。

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睡眠不足增患心血管疾病風險

Jake Flint死因仍有待進一步確定，惟因心臟病猝死也是不得不防的一個重大危機。本港心臟專科學院候任院長陳藝賢醫生接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

陳醫生指，患感冒後，若欠缺休息，加上劇烈運動，病毒進入心臟的機會增加，猝死風險也會增加。因為病毒不只影響上呼吸道系統，更有機會影響心肌。同時，經常捱夜、睡眠不足，也會誘發心臟問題。陳醫生提醒，若患有傷風感冒，宜先好好休息，此時做運動或引發性命危險。

除了因為心臟問題猝死，出現腦出血、大動脈撕裂等情況，也有猝死危機。部分人在數個月或一年半載前，或出現隱性疾病而不自知。陳醫生表示，若出現以下情況，誘發心臟猝死的風險也會增加。

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責任編輯：羅嘉欣