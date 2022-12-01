【繩角】練美娟堅持不瘦身分享泳照獲讚　由窮到住劏房至升呢為「ViuTV新一姐」【多圖】

▲ 練美娟被封為「ViuTV新一姐」。

近日播映的ViuTV劇集《繩角》，除MIRROR成員AK江𤒹生、Lokman楊樂文、Alton打拳場口吸引外，不少配角的演出也很亮眼，當中練美娟（娟姐）飾演林愷鈴的三姑姐，30出頭的娟姐完全駕馭到角色，獲網民讚賞。

加入ViuTV近5年的練美娟，初入行曾半年零收入，至近日劇接劇的她被捧為「ViuTV新一姐」，擁有肉肉身材的她忠於自已不減肥，日前於社交平台分享泳照，連友台的Bob爺都讚。

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▲ 練美娟於IG大曬泳照。（取自instagram）

娟姐派福利

娟姐練美娟日前於IG大騷深長事業線，近日氣溫急降，娟姐溫馨留言︰「真真正抓緊太陽的尾巴，今晚開始轉涼，大家要着多件衫啦！」

她的水著照引來1.1萬人讚好，不少人指娟姐「禾稈冚珍珠」，而ERROR成員保錡更Tag了肥仔梁業的IG帳號，另外林盛斌也留言道︰「咁猛料嘅咩原來！」

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「高齡」入娛圈

畢業於浸大傳理系的練美娟，早於讀書時已參與Now TV節目，也曾在電影公司、娛樂公司及廣告公司內工作，一直認識不少圈中人，

其後娟姐決心轉行，以27歲「高齡」加入娛圈，於2017年起為ViuTV擔任節目主持，當中包括《Girl's talk》和《磚‧家》。

▲ 劇集《繩角》飾演林愷鈴姑姐。（劇照）

曾半年零收入

放棄本來的穩定收入來追逐演藝夢，娟姐未有覺得自己比其他女藝人輸蝕。現年32歲的她覺得這刻的自己最美好，所散發的光芒更勝從前。

不過銀色旅途不易走，娟姐曾歷過半年零收入，以及被逼搬到劏房居住，幸好慳家的她捱得過去，且獲家人無限量支持，應付租金及養寵物的重大開支。縱然曾萌生放棄念頭，惟娟姐最後堅持著，她說：「我相信這行有高有低，所以我在等一個機會。」

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演出機會不斷

結果娟姐憑《大叔的愛》飾演「Carmen姐」一角成功入屋，之後一劇接一劇，當中包括於《反起跑線聯盟》跟肥仔梁業飾演夫婦。

另於《季前賽》裡飾演為人挑剔的快餐店總經理「九姐」，至於近日《繩角》裡娟姐飾演女主角林愷鈴的三姑，實際上二人只相差十年，不過娟姐卻演得似模似樣，難怪網民說：「娟姐30歲出頭成日做啲咁老個角色」、「但係佢又做得幾好」。

這位「30+」小花不但具觀眾緣，性格豪邁爽直，天生好肉地的她更沒有刻意減肥，她曾於IG寫道：「或者「肥」呢個形容詞，係人哋認識你，對你印象嘅其中一個標籤，但係 只要你努力 繼續做好自己，你嘅CHARM、你嘅才能、你成個人，先係大家記得你，喜歡你嘅唯一亮點。」

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