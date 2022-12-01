  • 18°C
香港時間 : 20221201日 (週四) 14:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【繩角】練美娟堅持不瘦身分享泳照獲讚　由窮到住劏房至升呢為「ViuTV新一姐」【多圖】

娛樂 11:23 2022/12/01

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

練美娟被封為「ViuTV新一姐」。

近日播映的ViuTV劇集《繩角》，除MIRROR成員AK江𤒹生、Lokman楊樂文、Alton打拳場口吸引外，不少配角的演出也很亮眼，當中練美娟（娟姐）飾演林愷鈴的三姑姐，30出頭的娟姐完全駕馭到角色，獲網民讚賞。

加入ViuTV近5年的練美娟，初入行曾半年零收入，至近日劇接劇的她被捧為「ViuTV新一姐」，擁有肉肉身材的她忠於自已不減肥，日前於社交平台分享泳照，連友台的Bob爺都讚。

【反起跑線聯盟】ERROR梁業向練美娟還擊　肥仔珍藏大量娟姐性感照片

練美娟於IG大曬泳照。（取自instagram）

娟姐派福利

娟姐練美娟日前於IG大騷深長事業線，近日氣溫急降，娟姐溫馨留言︰「真真正抓緊太陽的尾巴，今晚開始轉涼，大家要着多件衫啦！」

她的水著照引來1.1萬人讚好，不少人指娟姐「禾稈冚珍珠」，而ERROR成員保錡更Tag了肥仔梁業的IG帳號，另外林盛斌也留言道︰「咁猛料嘅咩原來！」

    點擊圖片放大
    +8
    +7

「高齡」入娛圈

畢業於浸大傳理系的練美娟，早於讀書時已參與Now TV節目，也曾在電影公司、娛樂公司及廣告公司內工作，一直認識不少圈中人，

其後娟姐決心轉行，以27歲「高齡」加入娛圈，於2017年起為ViuTV擔任節目主持，當中包括《Girl's talk》和《磚‧家》。

劇集《繩角》飾演林愷鈴姑姐。（劇照）

曾半年零收入

放棄本來的穩定收入來追逐演藝夢，娟姐未有覺得自己比其他女藝人輸蝕。現年32歲的她覺得這刻的自己最美好，所散發的光芒更勝從前。

不過銀色旅途不易走，娟姐曾歷過半年零收入，以及被逼搬到劏房居住，幸好慳家的她捱得過去，且獲家人無限量支持，應付租金及養寵物的重大開支。縱然曾萌生放棄念頭，惟娟姐最後堅持著，她說：「我相信這行有高有低，所以我在等一個機會。」

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【MM730】練美娟自認與媽媽關係像朋友　爆媽媽想到泰國夜店見識

演出機會不斷

結果娟姐憑《大叔的愛》飾演「Carmen姐」一角成功入屋，之後一劇接一劇，當中包括於《反起跑線聯盟》跟肥仔梁業飾演夫婦。

另於《季前賽》裡飾演為人挑剔的快餐店總經理「九姐」，至於近日《繩角》裡娟姐飾演女主角林愷鈴的三姑，實際上二人只相差十年，不過娟姐卻演得似模似樣，難怪網民說：「娟姐30歲出頭成日做啲咁老個角色」、「但係佢又做得幾好」。

這位「30+」小花不但具觀眾緣，性格豪邁爽直，天生好肉地的她更沒有刻意減肥，她曾於IG寫道：「或者「肥」呢個形容詞，係人哋認識你，對你印象嘅其中一個標籤，但係 只要你努力 繼續做好自己，你嘅CHARM、你嘅才能、你成個人，先係大家記得你，喜歡你嘅唯一亮點。」

最新影片推介：陳山聰專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【繩角】AK+Lokman+Alton騷肌打擂台　駱振偉驚被MIRROR粉絲打
14:10 2022/11/11
【繩角】AK+Lokman+Alton騷肌打擂台　駱振偉驚被MIRROR粉絲打
【繩角】馮素波兩台同現身演Lokman嫲嫲　享受戲劇人生揚言要演到120歲
13:14 2022/11/16
【繩角】馮素波兩台同現身演Lokman嫲嫲　享受戲劇人生揚言要演到120歲
【繩角】駱振偉演拳手做一世運動量總和　讚MIRROR成員體力充沛悟性高
19:07 2022/11/23
【繩角】駱振偉演拳手做一世運動量總和　讚MIRROR成員體力充沛悟性高
【繩角】「大師兄」駱振偉戰死擂台超催淚　Thor：多謝各位對袁天就嘅愛
12:33 2022/11/30
【繩角】「大師兄」駱振偉戰死擂台超催淚　Thor：多謝各位對袁天就嘅愛

你可能感興趣

【繩角】AK+Lokman+Alton騷肌打擂台　駱振偉驚被MIRROR粉絲打
14:10 2022/11/11
【繩角】AK+Lokman+Alton騷肌打擂台　駱振偉驚被MIRROR粉絲打
【繩角】馮素波兩台同現身演Lokman嫲嫲　享受戲劇人生揚言要演到120歲
13:14 2022/11/16
【繩角】馮素波兩台同現身演Lokman嫲嫲　享受戲劇人生揚言要演到120歲
【繩角】駱振偉演拳手做一世運動量總和　讚MIRROR成員體力充沛悟性高
19:07 2022/11/23
【繩角】駱振偉演拳手做一世運動量總和　讚MIRROR成員體力充沛悟性高
練美娟 娛樂人物職業 演員 繩角 楊樂文 江𤒹生 Mirror 林愷鈴 林盛斌 ViuTV

最高瀏覽

【罕見病例】女嬰出世驚現5.7cm真尾巴　捏尾巴時BB會哭隨年紀變長
13:19 2022/11/30
【罕見病例】女嬰出世驚現5.7cm真尾巴　捏尾巴時BB會哭隨年紀變長
【猥褻女童】歌王李廷川唱贏歌神張學友　認與女友13歲胞妹非法性交候判
10:56 2022/11/30
【猥褻女童】歌王李廷川唱贏歌神張學友　認與女友13歲胞妹非法性交候判
【婚姻危機】王敏奕與曾國祥曾歷婚姻危機 　人妻Venus認感寂寞難忍獨守空幃　
14:12 2022/11/30
【婚姻危機】王敏奕與曾國祥曾歷婚姻危機 　人妻Venus認感寂寞難忍獨守空幃　