【致富習慣】富人和窮人日常習慣大不同 研究揭78%的窮人喜歡看真人騷

▲ 習慣會影響一個人致富。

有一本書叫《Rich Habits Poor Habits:Learn the daily habits that separate the rich from the poor》(習慣致富:成為有錢人,你不需要富爸爸,只需要富習慣),作者Tom Corley及Michael Yardney發現富人和窮人的日常習慣有天淵之別。

此書並非教人用錢、投資、房地產或股票致富,而是把焦點放在研究富人和窮人兩者思維、價值觀和習慣的內裏特質之分別。他們的論據是:一個人最終是有為還是無甚作為,關鍵在於日常生活習慣。他們列出了30個富習慣,其中的一例是:

他們發現78%的窮人喜歡看真人騷(Reality Show),但只有百分之六的富人會觀看此類節目。這也不難解釋:真人騷特色是讓觀眾可探究別人的私生活,且離不開淒涼、衝突、矛盾等情節,從而指指點點或竊笑,讓自己感覺良好。至於日理萬機/有作為者,哪有時間和心神去八卦他人之事?達六成七的有為人士,寧願選擇閱讀這類有生產力的事上。

單就這個習慣之分別,應用在職場和社會上,已足以印證。那些老是只花心神盯着別人講過甚麼、做過甚麼、做錯甚麼等之八嬸八叔,十足十書中提到的那些終身窮忙之窮人一樣,終日樂此不疲地盯着/記錄着別人一舉一動,其存在感就是只能靠看到/指出別人的不好,才能得以維持。

最新影片推介:

八嬸八叔日日沉迷於瞪着其他人當Reality Show咁睇,但卻從來沒有花時間和工夫去提升自己的實力/生產力,所以這類人只能永遠停留在思想上、品格上和作為上,都是窮到燶之無聊閒人。然而,這世界好像愈來愈多連別人的一字一句都幾乎要盯實摘低之八嬸八叔,至於他們為何無聊、得閒、心理不平衡至此,諗都費事。若現正身處於「閒人輩出」之地,由得他人忙着去窮,你只要專注做好自己,內裏硬淨、外表靈巧,那就百毒不侵了。

