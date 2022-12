【雞肉熱量】美國男子挑戰每日吃一隻烤雞　持續40天激減16磅

「瘦身」是不少人追求的目標。美國一名31歲男子於其個人Twitter上分享他每天吃一隻烤雞的挑戰,為期40天。他不單激減16磅,更因而走紅。而他的獨特挑戰經歷,亦令他登上了《紐約時報》,甚至有多達500人現場觀看他最後一天吃烤雞挑戰。

最新影片

綜合外媒報道,美國男子Alexander Tominsky於其個人Twitter上分享了他一連40天的吃烤雞挑戰,顧名思義,他40天內每天都將會吃一隻烤雞。原本Alexander Tominsky只是打算把其挑戰進行40天。但是由於他表示:

我感覺還未足夠痛苦,故我決定把挑戰加至40天(I didn't feel enough pain, so I took it to 40)。