【雞肉熱量】美國男子挑戰每日吃一隻烤雞　持續40天激減16磅

▲ 美國男子挑戰每日吃一烤雞，持續40天激減16磅。

「瘦身」是不少人追求的目標。美國一名31歲男子於其個人Twitter上分享他每天吃一隻烤雞的挑戰，為期40天。他不單激減16磅，更因而走紅。而他的獨特挑戰經歷，亦令他登上了《紐約時報》，甚至有多達500人現場觀看他最後一天吃烤雞挑戰。

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綜合外媒報道，美國男子Alexander Tominsky於其個人Twitter上分享了他一連40天的吃烤雞挑戰，顧名思義，他40天內每天都將會吃一隻烤雞。原本Alexander Tominsky只是打算把其挑戰進行40天。但是由於他表示：

我感覺還未足夠痛苦，故我決定把挑戰加至40天（I didn't feel enough pain, so I took it to 40）。

挑戰之初，Alexander Tominsky指他能用約20分鐘便能把一隻烤雞吃畢，挑戰照片上還會出現歡樂的笑容，更會「親吻」烤雞。可是慢慢地，他的照片上面對烤雞卻已失去笑容，甚至眉頭深鎖，更指胃部開始感到不適。

到了挑戰的後期，他表示要配水把烤雞吞下，更明言，

基本上，我只是在喝雞。

所幸的是他最終亦能完成挑戰。為表慶祝，他於Twitter上發文及貼街招，邀請一直關注此挑戰的網民同到Delaware River碼頭上，一同見證他「吃雞挑戰」的第40天。

當天Alexander Tominsky還特意於碼頭上鋪上紅地毯，而且更配上餐桌。結果有近500名市民應約，一同見證這場「烤雞盛宴」。民眾非常投入當天的活動，在場觀眾更不停高呼「食雞！食雞！」，更把Alexander Tominsky封為「費城雞人」（Philadelphia Chicken Man）。他不僅獲得了民眾的支持，他亦因只吃烤雞而減重16磅。

《紐約時報》事後訪問Alexander Tominsky發現，他舉行是次挑戰的原因在於他認為世間上太多痛苦，若能用自己的「不方便與痛苦」換取民眾的一點歡樂，只是微不足道的犧牲。

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台灣營養師高敏敏曾分享不同雞肉部位營養圖鑑，即使是同一隻雞，不同的部位相差熱量已可相距20倍。高敏敏指出，連皮雞翼有70%熱量來自於雞皮上的油脂，是最肥的部位。相反，若是健身減肥人士食用，可首選雞胸肉、雞里肌肉，兩個部位不僅脂肪含量最低，油脂熱量也僅佔8%。

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攝取蛋白質對人體也非常重要，高敏敏提醒，以一份蛋白質7g計算，建議每人一天需要吃6至8份，即約是一個半手掌大小及厚度的份量。而「雞胗」是雞的胃，蛋白質含量豐富，熱量與脂肪亦相對較低，可作爲不錯的蛋白質來源。

高敏敏續指，若只是進食烤雞會感到口渴的話，建議可配搭無糖的飲品進食，例如豆漿或牛奶等，亦可加以水果，增加膳食纖維的攝取。

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責任編輯：羅嘉欣