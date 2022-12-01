【時尚速報】UNIQLO X MARNI第二擊12月9日開賣　全女裝利舞臺獨家發售$79起

▲ UNQILO X MARNI第二擊將在12月9日正式上架。（圖片品牌提供）

今年5月，日本UNIQLO找來意大利時裝品牌MARNI合作推出聯乘系列，成績叫好又叫座，既然如此，秋冬自然再下一城，全新的聯乘系列將於12月9日正式上架，不過，留意的是今次該系列並沒有推出男裝，只有女士獨享，而且更只在銅鑼灣利舞臺旗艦店和官方網站有售，大家下星期出shopping前可要留意。

作為MARNI的創作總監Francesco Risso，對於是次合作來到第二個系列，用色依然強烈，而且更有60年代濃烈的迷幻時彩，他在埋首這系列時本著UNQILO的品牌理念LifeWear為出發點。

他說：「我希望能透過是次系列以復古色彩和迷幻圖案的設計來表現60年代的審美觀。而一直來，顏色和印花都是MARNI品牌的形象，於是大量運用於服裝中，不加修飾地描繪身體外型，利用印花圖案和結構來創作服裝輪廓。」

當中的一件寬鬆設計的繭型羽絨外套，更是焦點作品，可與熒光綠色、橙色及黃色的針織衫作層次穿搭。

而不得不提的是雖然是次聯乘系列只有帽子和手襪等配飾提供，沒有任何包袋，但卻有一條100%絲質風呂敷（Furoshiki；ふろしき）絲巾。

風呂敷是一種日本傳統包袱巾，是日本文化重要一環，當中又衍生出眾多包裝技巧，其中一種「西瓜包裝」技巧是為攜帶球形物品而設，適合放置銀包、電話等細小物件；而「花瓣包裝」技巧則綁成結呈現花朵的形狀，適合送給摯愛一份精心包裹的禮物。當然，亦可以用作配件，圍在頸上或點綴髮型，大家可不要錯過呢﹗

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發售日期：12月9日

備註：全系列商品只限於利舞臺旗艦店、澳門大三巴前店及官方網絡旗艦店發售，部分商品於全線分店發售。

記者：何偉雄