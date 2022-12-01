【驅寒保暖】辦公室暖身茶　3款簡單茶飲驅寒改善手腳冰冷

▲ 3款簡單茶飲驅寒改善手腳冰冷。

受強烈東北季候風影響，廣東沿岸迎來清涼天氣，今天（1日）日間市區氣溫徘徊在16度左右，新界再低兩三度。打工仔OL出門在外，除了穿衣保暖，更可在辦公室炮製的「快、靚、正」保健茶飲，極速暖身。

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TOPick整合多名中醫師推介，列出數款有助保健暖身的茶飲，快至10幾分鐘即可飲用。

1. 肉桂桂圓紅棗薑茶

註冊中醫師古鎧綸分享過一款有助改善手腳冰冷的茶飲——「肉桂桂圓紅棗薑茶」。其中肉桂可散寒止痛、活血通經；桂圓和紅棗則能暖脾胃、安神助眠。古醫師指出，要注意紅棗性質溫補、薑則性質溫燥，因此喉嚨痛或感冒初起人士不宜飲用。

材料：肉桂2克、桂圓5枚、紅棗3枚、生薑1片

做法：將全部材料放入茶壺，加熱水300毫升，泡10分鐘，即可飲用

功效：溫經散寒，養血補心

2. 生薑紅糖水

註冊中醫師陳俊傑表示，進食適合的食物可提供更多能源予身體抗寒，而他推介的一款生薑紅糖水，驅寒效果比普通薑茶更好。陳醫師解釋，因為若只有薑，只會一下子暖身，加糖則可以持續暖身，但平日飲用過多會致喉嚨痛。

材料：生薑2至3片、紅糖適量

做法：把材料放入煲內，煲十多分鐘即可飲用。

註：在天氣寒冷的日子可改用黃糖、白糖或椰糖等當水飲，均有成效。

3. 雙豆補腎茶

註冊中醫師馬琦傑教大家煲「雙豆補腎茶」，驅寒養血，適合手腳容易冰冷、氣虛人士。

功效：補腎散寒，養血和中

材料：紅棗5枚、紅豆5錢、黑豆5錢、肉桂粉1錢、乾薑2錢、陳皮1錢、水適量

做法：

洗淨紅棗，開邊去核備用。

紅豆、黑豆放在雪櫃冰格3小時後，取出洗淨備用。

除肉桂粉外，所有材料放入煲中。加入適量清水，大火煲滾後，轉小火煲約60分鐘。

最後加入肉桂粉煲約3分鐘即可

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責任編輯：羅嘉欣