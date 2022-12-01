【膀胱炎】女星不愛飲水半夜如廁20次　驚見馬桶全是血揭患膀胱炎

▲ 女星不愛飲水半夜如廁20次！ 驚見馬桶全是血揭患膀胱炎 。

都市人節奏急速，但就算工作幾忙，請記得要多飲水！台灣女星陳立芹近日便於綜藝節目分享自己少飲水的後果，指曾試過半夜起床上廁所20幾次，儘管每次都感到有尿意，但始終上不出來，而且每上一次就痛一次，累得她最終於馬桶上睡著。豈料，一覺醒來後，竟發現整個馬桶是「血尿」，需要急忙送院。

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陳立芹經檢查後，醫生判斷她應該是水喝太少，很大機會是罹患膀胱炎，要她立即驗尿，令本身已經排尿不順的陳立芹十分為難，她回憶當下感覺非常痛苦，「都已經上不出來，血尿還要我驗尿？」。這次教訓讓陳立芹意識到「水喝不夠真要命」。為了讓自己多飲水，陳立芹蒐集了各式各樣的水壺，數十個款式依心情挑選，確保身體不再鬧水荒。

此外，她又分享現時亦常因為飲水問題與小女兒爭執，因為小女兒亦像以前的自己不愛飲水，只愛飲奶茶。每每叫女兒飲水，女兒總以「好難喝」、「喝不下去」、「我好飽」、「喝水好麻煩」...種種理由拒絕過去，久而久之，更有便祕問題，曾經一個星期沒有上廁所，肚子又痛又想哭。

女性常見疾病

據衛生署指出，泌尿道感染是一種常見的疾病，包括尿道炎、膀胱炎、腎炎。 泌尿道感染的症狀通常很明顯，並有機會復發；如果得不到適當 的治療，後果可能很嚴重。

症狀

尿頻：次數頻密，但每次只能排出小量尿液

小便時感到赤痛、灼熱

尿液混濁，甚至帶血

小腹脹痛（近恥骨位置），顯示膀胱感染

如有發熱、腰背痛、作悶、嘔吐，顯示腎臟可能受到感染

治療方法

患者應按醫生指示完成整個療程的抗生素，不應中途停藥；否則細菌可能產生抗藥性， 患者便需要較長時間服用較強勁的抗生素才能把細菌徹底消滅。

患者應飲用大量開水，因為充足的尿量有助將細菌從尿道沖洗出體外。

如患有糖尿病或尿道結石，應接受適當的治療，才能預防泌尿道感染。

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責任編輯：羅嘉欣