【港區國安法】律政司申請押後黎智英案獲批　英大狀Tim Owen因工作簽證不能出庭

▲ 英御用大律師Tim Owen。（中）（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國危害國家安全等罪，早前獲批英御用大律師Tim Owen來港辯護，律政司申請上訴許可至終被院被拒。特首建議提請人大釋法，釐清在港沒有全面執業資格的海外律師，能否參與處理涉國安法案件。案件原定今（1日）於高院開審，律政司今向法庭申請押後案件獲批，案件押後至12月13日再提訊。黎一方指出，Tim Owen就另案獲發工作簽證，惟就本案之工作簽證仍未獲入境處處理，故此今天不能出庭。

案件今早於高院聆訊，由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭和李運騰審理。律政司一方由副刑事檢控專員（特別職務）周天行代表；黎一方由資深大律師彭耀鴻代表，《蘋果日報》3間公司由資深大律師郭棟明代表。

黎智英早前申請英御用大律師Tim Owen來港辯護，高院首席法官批准申請後，律政司向上訴庭申上訴被駁回，其後直接向終院申上訴許可被拒。

特首李家超同日表示，將建議提請人大常委會釋法，釐清在港沒有全面執業資格的海外律師，能否參與處理涉國安案件，並於同晚向中央提交報告。特首強調釋法釐清的問題，只針對沒有本地全面執業資格的海外律師或大律師，在香港已經有執業資格的外籍律師，是可以參與案件。

被告為黎智英（74歲）及《蘋果日報》3間公司，涉串謀勾結外國危害國家安全等罪，案件原定今開審，預計審訊30天。同案6名壹傳媒前高層早前已認罪候判，部分被告將於本案以控方證人身份作供。黎一方早前表示，於開審首天將就案件由3名法官而非陪審團審理，先申請永久終止聆訊。

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記者：林育慧