【港區國安法】黎智英案押後至12.13再提訊　英大狀Tim Owen因工作簽證未處理未能出庭

▲ 英御用大律師Tim Owen。（中）（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國危害國家安全等罪，早前獲批英御用大律師Tim Owen來港辯護，律政司申請上訴許可至終院被拒，特首隨即建議提請人大釋法。案件原定今（1日）於高院開審，律政司今向法庭申請押後案件7天，以待人大釋法結果，被告均不反對申請。法官關注案件審期是否須再排期，將押後至12月13日再提訊，並要求控方屆時定出審訊時間表。黎一方透露，Tim Owen就另案獲發之工作簽證，入境處未處理涵蓋本案之申請，故此未能出庭代表黎。

案件今早於高院聆訊，由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭和李運騰審理。律政司一方由副刑事檢控專員（特別職務）周天行代表；黎一方由資深大律師彭耀鴻代表，《蘋果日報》3間公司由資深大律師郭棟明代表。

周今向法庭申請將案押後7天，以待人大常委會釋法結果。周指出，人大釋法至為重要，港澳辦及中聯辦均支持特首釋法之建議，提請議題不只有關黎能否由海外律師代表，而是有關海外律師能否於參與處理涉及國安法之案件，相信人大將接受提請及作出詮釋。法官問及若只給予法律意見，周回應須視乎釋法後具體細節，基於對被告公平及公眾利益，遂要求押後7天，以待人大釋法結果。

法官李運騰指控方不只申請押後7天，相信原有審訊日期亦須更改，控方亦將再申請押後案件。周則表示相信人大釋法後，便可就案件定出審期。

代表黎智英的資深大律師彭耀鴻表示，英御用大律師Tim Owen獲高院首席法官批准許可後，律政司申上訴許可至終院被拒後，Tim Owen就另案已獲發的工作簽證，於昨日(11月30日)仍未獲入境處處理涵蓋本案之申請，箇中原因仍未清楚，故此今天未能出庭應訊。彭表示不反對押後申請，等候人大釋法結果。

就黎一方早前提及將就本案由3名法官而非陪審團審理，先申請永久終止聆訊。法官杜麗冰問及，會否先就此先作申請。彭回應指擬於稍後時間再作申請，基於或會再就申請加入理據，加上現時沒有Tim Owen的協助，因此不會於今天處理終止聆訊之申請。

法官李運騰則認為本案涉及多名法律代表，控方於押後7天後再申請押後亦不理想，故建議押後多數天，屆時控方可訂出審訊時間表。代表《蘋果日報》3間公司的資深大律師郭棟明亦表示不反對押後申請。

法官杜麗冰最後將案押後至12月13日再提訊，並要求控方於前一天以書面通知各方有關審訊時間表。

被告為黎智英（74歲）及《蘋果日報》3間公司，涉串謀勾結外國危害國家安全等罪，案件原定今開審，預計審訊30天。同案6名壹傳媒前高層早前已認罪候判，部分被告將於本案以控方證人身份作供。黎一方早前表示，於開審首天將就案件由3名法官而非陪審團審理，先申請永久終止聆訊。

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記者：林育慧