【預防肺炎】冬天易中招 及早防範長者隱形殺手

▲ 秋冬是流感高峰期，長者容易患上呼吸道感染疾病，嚴重時可能導致肺炎，影響活動和自理能力，甚至引發死亡風險。

踏入秋冬，天氣變得不穩定，患有慢性病的長者，免疫力不及年輕人，忽冷忽熱下容易出現呼吸道感染，有機會引致病毒或細菌性肺炎，嚴重者活動力會變差，影響自理能力，甚至造成死亡，因此肺炎有「老人隱形殺手」之稱。老人科專科醫生提醒大家，與其跟疾病搏鬥，不如及早防範殺手埋身，接種肺炎球菌疫苗，有助長者預防重症，減低死亡風險。

三高、關節炎、少肌症等，都是常見的「老人病」，看來似乎與肺炎無關，但慢性病會減低長者的抗病能力，一旦遭受病毒感染，容易引發肺炎，即使治療後亦可能手尾長。老人科專科醫生陳潔茵表示，「長者感染肺炎球菌後身體機能有機會變差，影響肺功能和活動能力，嚴重者可能需要卧牀，引起其他併發症，繼而引致較高的死亡率。」

▲ 老人科專科醫生陳潔茵指出，預防肺炎除了依靠注射疫苗外，平日亦要養成健康習慣，均衡飲食，多做運動，增強自身免疫力。

流感與肺炎球菌感染屬不同的病原體，前者是病毒，而後者則由細菌引致。但兩者的病徵相類似，包括咳嗽、濃痰、發燒、肌肉痛等，市民較難分辨。

如家中長者出現以下情況，照顧者應提高警覺，及早帶患者求醫:

精神狀態差，變得呆滯，食慾不振，精神混亂。

呼吸不暢順或異常急速(一分鐘超過20次)。

心跳加速(一分鐘超過100下)。

血壓不穩或過低

體溫過高或過低(38°C或以上/ 35 °C或以下)

陳醫生建議利用脈搏血氧量度計監察長者情況，「部分長者可能有認知問題，不懂如何表達不適，家人及照顧者可以幫忙量度長者的體溫，血壓及脈搏血液含氧量。除非長者患有某些肺部疾病，如慢性阻塞性肺病，否則一般而言，血含氧量在94%以下屬於不理想，代表健康響起警號，如同時出現上述徵兆，應盡早求醫。」

注射疫苗減風險

要預防肺炎，陳醫生認為最重要是「打好個底」，保持均衡飲食，增加免疫力，「肺炎很多時經由飛沫傳播病毒或細菌，所以要做好感染控制措施: 戴口罩、勤洗手、注意口腔和牙齒衞生、戒煙戒酒，養成定期運動的習慣；假如長者行動不便，可以嘗試一些坐下或躺卧可做的運動。此外，最重要的一環是疫苗接種，研究證實同時接種流感和肺炎球菌疫苗，都有效減低長者的入院及死亡風險。」

醫學界一直呼籲「左流右肺」，即同時在左、右两邊手臂接種流感、肺炎球菌疫苗，陳醫生解釋「流感疫苗是針對流行性感冒病毒，而肺炎球菌疫苗則針對肺炎球菌感染。肺炎球菌可引致多種疾病，如中耳炎及肺炎、;腦膜炎及敗血病等嚴重甚至致命的疾病，所以接種肺炎球菌疫苗不止保護肺部，更可預防重症。同時接種兩種疫苗相輔相成。」陳醫生同時指出長者及長期病患者都應該接種預防傳染病的疫苗，接種前亦可先諮詢醫生意見。



健康生活提升免疫力

香港現時採用的肺炎球菌疫苗分為十三價結合疫苗和二十三價多醣疫苗，「簡單來說，肺炎球菌有多種血清型，二十三價疫苗含有二十三種血清型的純化莢膜多醣抗原，而肺炎球菌結合疫苗包含血清型肺炎球菌及結合上蛋白質載體的莢膜多醣抗原。兩者功能並非完全一樣，但研究結果顯示兩種疫苗都有效預防肺炎球菌感染。」

陳醫生強調，不論流感或肺炎球菌疫苗均沿用多時，接種後鮮有出現嚴重副作用，惟擔心長者搞不清楚疫苗型號及種類，故提醒長者及家人整理及保存針卡或接種紀錄，方便日後查證。65 歲或以上的香港居民，可獲政府資助接種，醫護人員會因應長者曾否接種肺炎球菌疫苗及是否有高風險的情況，而建議長者是否須要接種肺炎球菌疫苗以及接種那一種疫苗。高風險人士可以先接種一劑十三價疫苗，一年後再接種一劑二十三價疫苗加強保護力。」高風險群組包括曾患入侵性肺炎球菌疾病或免疫力弱人士，失去脾臟、患愛滋病、使用類固醇或免疫系統抑制劑、正接受癌病及器官移植治療、植入人工耳蝸人仕，另外如患有新陳代謝疾病包括糖尿病或肥胖（體重指數 30 或以上）、長期神經系統疾病致危及呼吸功能、難於處理呼吸道分泌物、長期心血管疾病（高血壓而沒有併發症除外）、肺病、肝病或腎病、均屬高危情況。

流感疫苗可與肺炎球菌疫苗同時接種，而在接種疫苗後，身體需要兩至四星期才會產生抗體，因此市民可以及早做好預備，在入冬前接種相應疫苗。「除了注射疫苗外，長者亦要注意生活及飲食習慣，新冠病毒爆發令很多長者不敢外出，其實只要做好預防感染措施，戴口罩，多洗手、多飲水，長者也可以到戶外做運動、曬太陽，要有健康正常的生活，才可保持強健的體魄。」

以上資料由陳潔茵醫生提供



(特約)