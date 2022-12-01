【三隧分流】陳恒鑌認為新方案作用不大　建議不同時段不同收費才可真正紓緩擠塞

▲ 陳恒鑌認為新方案作用不大，建議不同時段不同收費才可真正紓緩擠塞。（資料圖片）

討論多年的「三隧分流」方案終出爐，運輸及物流局建議由明年8月2日起，三條過海隧道按「貴減平加」原則調整私家車收費，紅隧、東隧私家車劃一上調收費至30元，加幅分別5成及2成；西隧則減價15元至60元，減幅2成；的士行三隧劃一收25元。

交通諮詢委員會主席張仁良今日（1日）在一個電台節目表示，政府府希望藉明年8月收回西隧的契機，處理隧道擠塞問題。他指過去10年，私家車佔過海隧道的車輛數目由5成增至6成，但繁忙時間載客量只佔巴士的十分之一，與鐵路相比更只佔約3%，因此需要理順三條隧道及周邊的交通情況。

張仁良希望明年社會復常，之後會檢視包括司機出行習慣等數據，第二階段就會實施不同時段不同收費的做法，長遠可研究興建第四條過海隧道。

立法會交通事務委員會委員、民建聯的陳恒鑌在同一節目表示，新方案的分流作用不大，將繼續出現擠塞，建議採用「不同時段不同收費」模式，在隧道用量低峰值時收取較低價錢，才可改變司機的駕駛習慣，真正紓緩擠塞情況。

對於的士行三隧劃一收25元，汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠在同一節目稱，若回程收費減至15元，對司機會較為有利，否則乘客「過海」需支付來回隧道費共50元，成本與現時相若，乘客或會寧願減少乘搭的士過海。

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責任編輯：李榮忠