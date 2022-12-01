【冷鋒殺到】氣溫急降易誘發心肌梗塞腦中風　醫生揭3類高危人士

▲ 氣溫急降易誘發心肌梗塞、腦中風，醫生揭3類高危人士。

冷鋒殺到！香港今日（12月1日）氣溫顯著轉涼，今早市區普遍溫度降至16度，新界部分地區降至14度以下。面對氣溫急降，有醫生便提醒三高人士（即高血壓、高血脂、高血糖）、心血管疾病與年長者，需做好身體保暖措施，以防止因低溫及溫差過大，誘發急性心血管疾病的發生，如心肌梗塞、腦中風。

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台灣北投健康管理醫院錢政平副院長指出，雖然心肌梗塞及腦中風可以不分季節發生，不過一到秋冬交替之際，誘發機會便會大增，因為氣溫的快速變化容易造成心血管收縮，引起血壓不穩，繼而導致腦血管破裂引發中風，或誘發心絞痛、心肌梗塞等疾病，所以每年當時節走到秋冬交替與邁入寒冷冬季時，他都會提醒民眾特別要當心血管的健康。

除了三高一族，錢政平也補充表示，年老長者因隨年齡增加，心血管也會應老化逐漸失去彈性、硬化、狹窄，後續腦血管發生阻塞或破裂並引發中風的機率也提升。

錢政平指，心血管疾病在發生初期時，完全不會有任何不適症狀，大多是心血管急症發作（心肌梗塞及腦中風）時，其嚴重程度會危及生命，大多數人也是在緊急送醫後才驚覺心血管已發生嚴重硬化、堵塞，此時只有儘快就醫才可降低死亡機率及搶救存活後失能的情形。

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責任編輯：羅嘉欣