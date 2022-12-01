【BB保暖】冷鋒襲港氣溫急跌　6大保暖要點防嬰兒猝死症

▲ 中醫分享嬰幼兒保暖的注意事項。

冷鋒殺到，強烈東北季候風正為廣東沿岸帶來清涼的天氣，本港地區昨日一夜驟降逾10度，今早亦顯著轉涼，部分地區氣溫下降至14℃以下。家長要注意為小朋友做好保暖，不過，中醫提醒嬰幼兒保暖要適可而止，否則可大可小，隨時出現皮膚問題，嚴重更可引發嬰兒猝死症。

嬰幼兒保暖適可而止

註冊中醫師馬琦傑在facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」，曾分享「嬰幼兒保暖啱啱好」的資訊，提及天氣特別冷之時，不少父母或祖父母怕BB凍，會給很多被、褸捲著BB。的確，冬季做好保暖工作很重要，但「如何做到啱啱好」才是重點，因為溫度過高會令BB覺得不舒服，也容易引起皮膚問題。

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3歲以下的嬰幼兒因體溫調節中樞未完全發育，身體對外界溫度變化的調節能力差，如穿太多衣物，可能增加流汗的機會，而嬰兒汗腺較窄，當大量汗水與皮脂分泌物容易阻塞，導致出疹。

▲ 馬醫師女兒小時候的模樣，做好保暖。（圖片︰中醫爸B - 馬琦傑醫師）

嬰幼兒保暖不當，除了引發皮膚問題之外，馬琦傑提及嚴至會出現嬰兒猝死症。大家不時聽到嬰兒不幸猝死，馬醫生指出冬天時最危險就是過熱的衣著、過多被蓋及室溫不當，因在BB長時間睡眠，環境若過於溫暖悶熱，有機會讓嬰兒呼吸出現問題，增加了嬰兒猝死症的發生機率。

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「保暖啱啱好」6大重點

1. 保持家中室溫約24至25℃，加上相對濕度控制在60%。

2. 盡量減少在戶外逗留的時間。

3. 外出時透過衣物加強保暖，尤其頭部及腳部。

4. 早產BB更要注意，因早產嬰皮下脂肪不足，難以維持體溫，因此需要做足保溫工作，以維持體溫的穩定。

5. 使用暖器機時，會使空氣變得乾燥，所以最好在室內放一大盆水或使用加濕器，維持空氣的濕度，以免引起皮膚或呼吸道問題。

6. 測試BB體溫時，不要觸摸手腳，因為手腳冰冷程度作判斷並不準確，摸頸後或身體比較合適。當然用探熱針就最準確。緊記嬰兒體溫宜維持在36.5至37.5℃。

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載

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責任編輯︰顏紫燕