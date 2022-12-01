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【違規外出】涉違防疫規例外出兩國泰前空少判囚8周　官斥濫用機組人員特權

社會 12:00 2022/12/01

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涉違防疫規例外出兩國泰前空少判囚8周，官斥濫用機組人員特權。（資料圖片）

兩名前國泰機艙服務員，於2021年底從美國飛抵本港免檢疫，涉在居家醫學監察期間違規外出，其後兩人先後確診變異病毒株Omicron。兩人經審訊後，早前被裁定共3項「沒有遵照衞生主任所指明的條件」罪成，今（1日）在東區裁判法院各被判入獄8周。裁判官批被告濫用機組人員的特權外出進行非必要活動引發Omicron本地感染個案，案情嚴重。

被告為馬來西亞籍的黃昱龍（45歲）及劉諾宏（44歲），均報稱無業。兩人分別被控1項和2項作為一個須遵照醫學監察規定的人而沒有遵照衛生主任所指明的條件罪。

黃被控於2021年12月25日，沒有遵照衛生主任於同年12月24日的醫學監察通知書中所指明的條件進行自我隔離。劉的涉案日期則為同年12月25日及27日。

控方案情指，除非外出進行病毒檢測或看病等必要活動，否則被告需在抵港後第3天核酸檢測呈陰性才可離開監察地點，而兩名被告曾外出用膳和探朋友等。

裁判官早前裁決時指，兩名被告在首3日外出進行的活動並非必要，被告抵港時已獲發醫學監察通知書，有責任熟讀相關要求，又指被告引用國泰內部電郵內容時斷章取義。

裁判官不接納被告指探訪朋友、用餐、陪朋友到巴士站和交新手機予家人等活動屬必要或與精神健康有關，認為說法不合理。裁判官批評，被告濫用身為機組人員可享較寬鬆的檢疫要求的特權，令他人染疫。

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記者：陳曉欣

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