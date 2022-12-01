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【奪命火警】八旬老翁身旁有利刀　兩死者身上均有刀傷

社會 12:13 2022/12/01

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八旬老翁身旁有利刀，兩死者身上均有刀傷。（曾秋文攝）

警方及消防今交待灣仔2死1傷的火警（詳情即看【下一頁】），高級消防隊長曾華健表示，今日凌晨3時47分接報，指灣仔駱克道275至277號金樂大廈一個單位發生火警，消防員在4分鐘後到達現場，至4時55分將火救熄，共出動14輛消防車、3救護車和一輛快速應變急救車，動員69名消防救護員、一條喉、兩隊煙帽隊和鋼梯射水灌救。

起火單位在6樓，面積5米乘8米，消防協助14人疏散到安全地方，25人自行疏散，消防員在7樓一單位救出一名女子，調查後發覺起火原因有可疑，已轉交警方跟進。曾華健指救火期間，火勢猛烈，濃煙密佈，現場非常高溫，單位內有大量雜物，包括報紙和個人物品，屋內一片凌亂，阻礙消防進行拯救。

灣仔助理指揮官刑事冼國明警司指出，案中第一名死者姓劉(89歲)，住在上址超過30年，警方初步檢驗他胸口有約兩厘米被利器割傷的傷痕，被發現時在房間中仰臥床上，身旁一把約25厘米長的利刀。第二名死者是老翁親人，被發現時身處洗手間俯伏地上，他與死者的親戚關係仍有待證實，當時在胸口有約一厘米的傷痕，送院後廷至5時48分證實死亡。

案件暫列作火警和屍體發現案處理，交由灣仔重案組第一隊負責調查，呼籲市民如有資料提供可致電3660 7546與調查人員聯絡。

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記者：曾秋文

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罪案 金樂大廈 消防員 屍體發現 灣仔

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