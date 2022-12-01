【保健養生】愛飲老火湯是健康陷阱 2大原因對健康有害無益

▲ 老火湯是健康陷阱。

有一陣子，人人愛飲老火湯，個個學煲老火湯，作用當然是養生健體。但近年發現，老火湯會是一個健康陷阱，痛風也因此而起，已經令許多講究正確地養生的人卻步。

譬如說，許多人煲老火湯時，愛放入豬骨、瘦豬肉等，因為好味道，而且相信豬骨的鈣質會溶解在湯裏，這樣就可以讓身體增加鈣質，防止腰痠骨痛了。但是，卻萬萬想不到，湯水就算熬三個小時，鈣質都不會被溶解出來的，反會將骨髓內的飽和脂肪與湯水混為一體，飲用後，當然對健康有害無益。

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同時，請留心，肉類經過長時間的蒸煮，其含有的嘌呤會釋放到湯水中，常常為進補健體飲老火湯，會吸進大量嘌呤，促增體內的尿酸水平，一旦過量了，就出現痛風症。因此，如果你有痛風，最好戒掉老火湯，改飲清淡健康的滾湯。

患痛風的人都會難忘病發時的痛苦，不僅只是關節疼痛，還伴隨紅腫，好發於大拇指，所以連走路都有困難。認識一些患有此症的朋友，試過三更半夜發作，食止痛藥都幫不了忙，惟有去醫院急症室打一枝止痛針，這才給紓緩下來。

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