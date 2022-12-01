【男士健康】醫生教自測前列腺健康　每天小便6至9次排尿兩公升屬正常

▲ 王明晧醫生指出，男士身體檢查通常會包括前列腺特異性抗原水平指數偏高，不一定由cancer引起，可以是前列腺發炎或前列腺增生。（iStock圖片）

男士身體檢查通常會包括前列腺特異性抗原水平（PSA）項目，不少男士見檢查結果數字超標，即引起生癌疑雲。泌尿外科專科醫生卻指數字偏高原因很多，毋須過分擔心。

港安醫療中心（太古坊）泌尿外科專科醫生王明晧指出，PSA指數高，不一定是生癌。他說︰「曾經有一位中年男病人驗血時發現PSA指數高於4，被轉介到泌尿科。他看醫生時表現驚恐，想了解自己是否生cancer。」

王醫生解釋︰「PSA數字反映前列腺分泌出來的蛋白質，正常水平介乎2.5至4。指數4至10，有五分一機會是癌症；10至20，患癌的機會更高。雖然如此，但不用過分擔心，因為數字偏高，不一定由cancer引起，可以是前列腺發炎或前列腺增生。」

了解客觀排尿狀況

他指出，排尿情況是診斷的基礎。正常的前列腺大小如一顆核桃，如果增生便會壓迫膀胱和尿道，引起下尿路症狀，例如尿急尿頻。王醫生的這位病人排尿時亦出現問題︰「病人時常要去小便、突然好急，有時排尿又會斷斷續續、滴滴下、痾唔清。不過，小便情況是主觀的感受，醫生亦有方法將資料客觀化，以了解病人排尿狀況。」

▲ 泌尿外科專科醫生王明晧指出，PSA指數高，不一定是生癌。（受訪者提供）

王醫生會建議病人做「小便日記」︰記錄三餐之間小便次數和夜尿情況、用量杯度尿量、有沒有漏尿等，一般做3天已足夠。「醫學上，每天排尿兩公升、小便6至9次屬正常。有些病人做完日記，才『相信』自己如廁習慣正常，只是疑病而已。亦有病人一天排尿十數次，每次幾百毫升，這是不正常的，可能與糖尿病或缺乏賀爾蒙有關。」

此外，亦會進行「尿速測試」︰如果尿流太慢，有可能是因為前列腺增生壓迫尿道。檢查時，病人可將尿液排到有漏斗裝置的儀器，並量度病人的尿液流量和强度。測試後，醫生可使用超聲波檢查膀胱有沒有剩餘的尿液，以作進一步的評估。

超聲波量度檢查

他強調，一般的前列腺增生可用藥物治療，不過如果藥物作用不大，病人排尿問題持續，便有需要作進一步檢查。例如直腸超聲波，將儀器探頭從肛門伸入直腸，使用超聲波量度前列腺的大小、有沒有腫瘤，或者觀察殘餘在膀胱的尿液容量、有沒有結石等。

如果醫生懷疑病人有膀胱病變，便有需要進行膀胱鏡檢查，從尿道插入儀器，檢視尿道和膀胱情況。如果懷疑有前列腺癌，則要進行前列腺組織採摘化驗，在顯微鏡下看看有沒有癌細胞。

▲ 前列腺是一個如核桃般大小的腺體器官，位處男性膀胱底部、直腸前方，且包圍着尿道。（iStock）

經診斷後，上述那位病人屬前列腺增生，由於藥物未能改善排尿問題，於是接受「電切」手術，刮除了增生的前列腺組織。病人確診並非前列腺癌後，雖放下心頭大石，但仍擔心前列腺增生會否變成癌症。

王醫生解釋︰「前列腺肥大是良性的組織增生，前列腺癌是異常的細胞分裂。這兩個病沒有絕對的關係，大多數的前列腺增生都是良性的，不會引發癌症。」

治療前列腺增生

王醫生指，前列腺增生如果沒有症狀，不一定需要治療，可先觀察。不過，如症狀影響生活質素，便要及早處理。每種治療都有其優劣和合適症，應諮詢醫生選擇合適的方案。

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1.藥物治療︰醫生可處方藥物放鬆前列腺肌肉，一至兩星期內可減輕症狀。另外，亦有控制賀爾蒙藥物，研究顯示服用6至9個月後前列腺可縮小約三分一，紓緩尿道受壓情況。

2.前列腺水蒸氣治療（Rezum）︰經尿道放入小管，並將儀器送至前列腺肥大組織，釋出無菌水蒸氣令前列腺肥大組織萎縮，讓尿道回復輰通無阻。手術可於15分鐘完成，病人可即日出院。

3.前列腺增生手術（UroLift）︰如前列腺肥大組織不太大，或過度突出於膀胱，可考慮這項微創手術。原理是經尿道將內窺鏡引導致前列腺肥大位置，使用儀器將擠壓着尿道的前列腺組織向外推，並以細小植入物固定，從而打通尿道。手術需時約30分鐘，創傷性低，病人可即日出院。

4.經尿道前列腺電切術（TURP）︰簡稱電切，將內視鏡從尿道口放入，切除前列腺肥大組織。屬微創手術，出血量低，需時約1至2小時，3至5天便可出院。

記者︰李越樺