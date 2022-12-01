【日韓旅遊】冬天日韓旅行保暖穿搭　告別臃腫暖笠笠玉米式穿法

▲ 冬日旅遊穿搭tips。

踏入冬季，去韓國或日本旅行的大家，記得要帶足夠保暖衣物！近日，韓國溫度一度跌至-10度，面對在香港沒有經歷過的低溫，大家真的要準備充足禦寒衣物，今日TOPick會分享冬季穿搭小貼士及冬天旅遊必備品，大家可以暖笠笠去旅行。

冬天在韓國及日本旅遊要注意，當地室外及室內的溫差較大。因為室內都會開暖氣，所以在穿搭上要有技巧，利用冬天「三寶」——冷帽、頸巾、手套等保暖衣物，易穿又易脫的玉米式穿搭，可以輕便出門。

▲ （圖片來源：First Love 劇照）

上身：

第一層穿上保暖的發熱衣，建議大家不要選擇高領的發熱衣，因為室內會有暖氣以免感覺太熱。如果頸部怕冷的話，可以之後再加上頸巾。發熱衣絕對是冬天必備的單品，可以保暖之餘，價錢亦大眾化。

之後可以穿一件自己喜歡的毛衣，但不要穿太貼身的衣物，因為較鬆身的衣物使熱力流通。之後可以穿上保暖防風的大衣，如羽絨或羊毛含量較高的外套，有保暖作用。不建議大家穿太過厚重的外套，宜選擇在室內容易脫下的外套，因為室內有暖氣，幾乎不用穿著外套，之後再配搭上冷帽及手套作保暖。

下半身：

大家可以選擇較厚而不透風的長褲，亦可穿絨毛褲，保暖效果更佳。

腳部：

腳部方面，大家千萬不要穿薄的襪子，很容易凍傷腳板，行路時更會麻麻痺痺。所以大家要挑選厚毛襪子、羊毛襪、或者發熱襪。另外亦可以選擇穿著含羊毛的雪靴，都會有保暖效果。如果去會下雪的地方，防滑、防水及保暖的靴子也很重要，大家購買時可以買大半個碼，以免穿了厚襪之後令鞋子變緊，千萬不要穿平底鞋或布鞋。

除了以上的洋蔥式穿搭方法，禦寒品亦是旅遊必備：

1.暖包

暖包可說是冬天恩物，亦是必備品之一，特別在韓國或日本會下雪的地方。如長期身於室外的話，暖包是缺一不可。暖包分為三大類，包括「貼式」、「非貼式」及「足部保暖貼」。大家可以把貼式暖包貼在衣服背或腰的位置，再配上一件外套，這樣全身都可以「暖笠笠」。手腳冰冷的人，亦可以選擇「足部保暖貼」，貼在鞋墊或襪子上，「足部保暖貼」還加入除臭劑，十分貼心。

2.口罩

疫情期間要帶上口罩，到天氣較冷的地方旅遊時，口罩的確是保暖品之一，可以讓臉部保持溫暖，鼻子及喉嚨就不會容易乾燥，可以用來阻擋冷風。

3.護唇膏＋護手霜

日本及韓國的天氣較為乾燥，皮膚容易因為乾燥而痕癢，嘴唇亦會容易乾裂，大家要帶備潤膚物品做好保濕。

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責任編緝：蕭雅文