【開壇】蘇民峰教分辨小人面相　倪嘉雯常被跣 ：知道好多人害過我

▲ 蘇民峰教大家如何防小心。

無綫J2台明晚（11月2日）播出由蘇民峰拍住 4 位J2ers倪嘉雯（Carmen）、陳若思（Amber）、黃嘉雯（Carmaney）同陳國麟（Doniven）主持的《開壇》，解答風水命理疑難，而今集的主題為「小人」。

蘇師傅先為觀眾界定何謂「小人」，他說︰「能力唔夠你高，驚你爬過佢，老闆面前篤背脊，等你衰過佢。又或者大家係同行，你有一定成就，諗辦法整衰你。」

此外，蘇師傅教大家如何分辨小人，他表示要自看對方雙眼，他以Amber做例︰「佢雙眼黑白分明、雙眼有神代表『冇機心』，心事想收都唔識收。」換句話講，小人雙眼無神，黑白並不分明。

▲ Amber被批雙眼有神，為人沒有機心，表現很得戚。

小心牙梳朋友

另一類小人是喜歡講是非，好在4位J2ers的嘴型都生得好靚，之後師傅告誡他們識朋友切忌「嘴歪牙梳」。

他解釋指，因為這類人鍾意「是非做人情」，師傅舉例話︰「好似外國饒舌歌手通常門牙有條罅，特別鍾意講嘢。」而黃嘉雯更問到師傅，箍牙可不可以改善面相。

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「風字」面陰濕

至於倪嘉雯直言身邊經常有小人出沒，Carmen說︰「知道好多人害過我。」故請教蘇師傅防小人之法，師傅話︰「見到有『風』字面相，腮骨凸出，十居其九係小人。如果加埋眉骨凹同冇眉毛，仲會加埋陰濕、狠毒。」

師傅更透露一單親身遭遇，他曾遇到一位「風字」面客人，有齊上述小人特徵，有趟該位客人已同老闆辭職，他居然走去問師傅「好唔好搞亂晒啲嘢至走」，心地非常不好。

他續稱，從事風水命理工作幾十年，遇到這類面相不足10人，原來小人亦有「掌」睇，他們在感情線同頭腦線之間，會有條「小人紋」，師傅更會解說去灣仔鵝頸橋打小人，到底有沒有用。

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