【活得健康啲】冷鋒襲港必備保暖内衣　專家拆解保暖物料+保養法

▲ 冷鋒襲港必備保暖内衣，專家拆解保暖物料+保養法。

冷鋒襲港氣溫驟降，保暖内衣在此刻大派用場。市面上不同款式的保暖内衣該如何挑選？香港理工大學紡織及服裝學系研究助理教授黃琪瑤博士接受TOPick訪問，拆解保暖内衣運作原理、挑選建議及保養法。

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保暖内衣「發熱」原理

黃博士解釋，保暖原理是阻止空氣對流，與寒冷環境隔離，讓身體的熱盡可能少散發出去。因此保暖内衣多用隔熱纖維，具有低熱傳導率，令體熱不容易傳出。常見隔熱纖維包括：羊毛/羊絨、腈綸，特點是纖維細，能在紗線中形成很多孔隙，保存空氣。織得越密越厚，可能形成一層不利於產生對流的空氣層，保暖效果越好。

其次，保暖衣其實不會發熱，但使用具有很好吸濕性能的纖維紗線，便令穿著者感覺是保暖衣在發熱。運用吸濕發熱原理，透過人體皮膚散發熱濕氣，再遇到保暖衣内的纖維，吸收這些濕氣，轉化成熱量，起到保暖作用；同時這些織物也可將吸收的濕氣排出，保持穿著舒適。此類常見物料包括：棉、羊毛/羊絨、粘膠纖維、腈綸。

還有部分會使用「反射發熱」原理，將身體散發的熱量反射回去，阻止體熱向外輻射，從而保持溫暖。做法是在保暖内衣纖維中或布料塗上金屬材料，例如銀，就能反射人體輻射出的熱回到身體，減少體熱流失。

各牌保暖衣性能比拼

G牌：輕薄保暖内衣

市面上常見、熱賣保暖内衣偏薄身，黃博士查看成分發現，即使面料薄身，仍用到31%的ACRYLIC（腈綸）及20%的RAYON（粘膠纖維）。這些物料熱傳導系數比較低，不會將身體的熱量傳出去，起到保暖作用。尤其是粘膠纖維這些纖維，吸濕效果很好，可以有效吸到身體濕氣，轉換成熱量，起到保暖效果。

B、U牌：極暖、超極暖保暖内衣

黃博士再評價另外兩牌保暖内衣，指出極暖至更高等級的保暖衣不同於輕薄款，用料雖相似，但織得更厚；理論上衣服越厚，隔熱和保暖效果就越好，為兩者最大區分。此外，極暖保暖内衣的保暖纖維量更大，布内有絨毛，加絨會幫助更好地保留熱量在身體和衣服中間，起到保暖作用。

U牌其他材質

黃博士亦評價其中一品牌所售較特殊材質的保暖内衣。其中，用「搖粒絨」來做保暖内衣布料，特點是有一些很幼細、很密的纖維捲在一起，纖維之間有很多孔隙，這些空位就可以保留熱力，產生溫暖效果，而且熱量不容易散出去。

另外，若用「羅紋」織法做保暖内衣，織出來的保暖衣非常有彈性，也有保暖效果。因為較有彈性，著上身會較貼身，越貼身就會更好鎖住身體散出來的熱量，起到保暖效果。

綜合評價材質

腈綸、羊毛、羽絨，屬於保暖效果較優秀材質；棉、粘膠纖維則是吸濕力較强，可保持身體乾爽，避免產生濕冷感覺。而多數保暖衣物都是用混紡方式，達到最優保暖效果，市民可按需求留意成分比例進行挑選。

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敏感膚質注意2大挑選重點

不少皮膚較敏感人士，穿著貼身衣物時容易出現「周身痕」現象。黃博士教路，敏感膚質人士挑選保暖内衣時，首先要看衣服物料是否會讓自己有敏感現象，盡量選擇用天然纖維的衣服，敏感的風險會較低。也可以選擇較滑的貼身布料，穿上身基本不會覺得有明顯痕癢，能降低致敏機率。

另外，也要留意衣服的透氣透濕程度不可以太差，否則穿上身若有出汗，衣服不透氣、纖維不吸濕的話，就會令熱的濕氣不容易透出去，濕氣積纍在皮膚表面，有機會讓皮膚承受敏感風險。

保養方式

如何保護保暖内衣材質不被洗壞？黃博士表示，如今基本上每一件保暖内衣都縫有洗滌標簽，市民嚴格根據洗滌説明清洗及護理即可。例如羊毛、羽絨材質最好用乾洗，以保持蓬鬆保暖層；並且不要存放在陽光直射處，防止褪色或容易被蟲蛀。

另外，某些保暖内衣有特殊結構，例如搖粒絨材質上有絨毛，清洗時就要小心。可以將它套入洗衣袋，再啓用一般的清洗模式，令衣物起毛球的機率減低，延長壽命。

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記者：張沛