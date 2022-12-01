【兩性關係】婚後懷念前度熱情主動 港男：太太保守性生活如鷄肋

▲ 港男形容與新婚太太性生活猶如鷄肋。

經驗令人成長，有助豐富未來，但也會成為限制，窒礙發展。

「我會以雞肋來形容現在和太太的性生活，沒甚麼大問題，但感覺就……」已婚半年的他對性生活感到不滿。「我明白的，我是她唯一的性伴侶，也是她的第一個，畢竟她以前沒有很多性經驗，在性事上我不應該對她有太多要求。」他認為自己性生活的滿意度低，因為太太性經驗不足，但他明白這不是她的錯。

感情上，他享受自己是太太的唯一；性事上，卻覺得這是一種貧瘠。

由現在談到過去，他提到以前與兩個SP的性經驗，給他的感覺都很深刻︰一個在性行為上熱情主動，她的愛撫技巧很容易令他性慾亢奮；另一個態度開放，願意跟他試不同體位，樂意使用情趣用品以增加性趣。

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「太太的性慾較難牽動，需要多花時間才有興奮，對性行為的態度較保守，不太樂意作不同體位轉換，即使肯配合，動作也生硬。」他覺得現時的性生活比以前要多花心思時間，但性快感反而減少。沒有比較就沒有傷害，他愈是回憶滔滔不絕，對現在愈是隱隱作痛。

「吃過好東西後回復清茶淡飯，原來不易。」他慨嘆道。

「那就取決於你認為的好東西是甚麼？對着SP，目的是找到自我滿足，但伴侶關係的重點，除了『我』，還有『我們』。從性技巧牽動你身理快感的角度上，你太太無疑比你以往的SP有不及的地方，但性滿足有很大部分是來自伴侶情感的心理滿足。」

夫妻雙方對彼此身體反應和敏感度的認識，以至性技巧的學習，可隨着時間而提升，但SP與伴侶的性邏輯完全不同，用同一把尺量度不同關係和滿足感，只會找到失望。想在婚姻關係中找到性滿足，他需要戴上一副合適的眼鏡去探索和改善，而非只在回望、懷緬和嘆息。

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全文刊於《晴報》，原題為同一把尺量度不同性關係 只會找到失望