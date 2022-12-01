【江澤民病逝】中聯辦設靈堂接受弔唁　需提前預約及快測陰性

▲ 中聯辦設靈堂接受弔唁，需提前預約及快測陰性。（資料圖片）

前國家領導人江澤民在上海病逝，享年96歲，本港各界紛表哀悼。中聯辦今日（1日）發公告表示，為表達對江澤民無比崇敬和深切悼念之情，自12月1日下午至追悼大會舉行之日，香港中聯辦在辦公樓內設靈堂，接受香港地區各界弔唁。

時間

每日上午9:30至12:00

下午2:30至5:30

中聯辦指，各界人士前來弔唁，需提前致電預約。現場弔唁請嚴格遵守特區防疫規定，進入中聯辦大樓使用「安心出行」，出示當天快速抗原檢測結果陰性證明或24小時內核酸檢測結果陰性證明，同時出示健康碼藍碼及測量體溫，著裝肅穆，不攜帶手袋等物品，全程佩戴N95或以上標準口罩。

由於疫情原因，接待人數受限，如未能到現場弔唁，可向中聯辦致唁電、唁函表示悼念之情，也可到中聯辦大樓外花壇處獻花，中聯辦將及時報送相關部門。

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記者：李榮忠