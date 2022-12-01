【買賣爭議】港媽標價$3080賣全新BB車　「低收入」家長求減至$800惹爭議

▲ 有港媽在二手買賣平台放售一部全新BB車，標價3,080元，但有自稱「低收入家庭」的買家開出賤價800元求買入。

低收入人士想以賤價買貴嘢？一名港媽在facebook群組大呻，最近在二手買賣平台放售一部全新BB車，標價3,080元，但有自稱「低收入家庭」的買家竟開賤價800元，更質疑港媽是「商家」，令她為之氣結，並將二人對話放上網，引起網民熱議，更質疑該名買家欲轉售。

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該名港媽日前在facebook群組「Carousell乞衣+西客關注組」發文，指她在二手買賣平台Carousell上售賣一部全新的嬰兒車「yoyo babyzen嬰兒車6+全新未拆箱」，標價3,080元。一名買家在深夜發訊息，提出低至約25折的800元求買入BB車，並解釋自己是「低收入家庭，俾BB用」。

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港媽翌日回覆，建議買家不如考慮選購二手嬰兒車，買家加碼200元問可否1,000元成交。港媽無奈道，1,000元連該款BB車的二手也買不到，「你覺得ok嗎？請尊重自己」，並建議買家不應買貴價BB車。

低收入家庭可以買平價BB車，沒必要買貴嘢用。

可是買家並不領情，更反問港媽是否「商家」。港媽感到不忿，並指自己並非商家，「無責任照顧你哋低入入家庭，你找錯地方，你要找社會福利署」。

網民質疑商家扮低收入家庭

港媽其後將二人對話截圖到facebook群組，引起大批網民嘲諷該買家自稱低收入，又要用貴價貨，還強調BB車是給BB用，「唔通你老豆用咩」。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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該名買家得悉自己被公審後，再傳訊息給港媽斥︰「你唔賣咪算囉」。港媽不忿表示，她拒絕平賣後被質疑是商家，買家解釋「我見你全新，咪問你係咪商家都好正常啊，如果係商家我唔問啦，係咪先」。港媽再度截圖分享，網民也不認同其講法，「即係商家佢就知冇得講價，唔係商家就覺得應該3折，最好免費」。樓主無奈道：「唔係商家就係善堂。」

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責任編輯︰王明芳