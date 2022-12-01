【突然入睡】18歲女上課慣性瞌眼瞓　原來患罕病站立也能睡

▲ 一名少女上堂經常瞌眼瞓，原來患有一種罕見病。

有學生上課時總是瞌眼瞓，以為他無心向學，但原來可能跟疾病有關。內地一名少女上堂經常瞌眼瞓，甚至做其他事情時都會突然睡著。後來終於知道她患有一種罕見病，即使站立也能睡著。有醫生指這種病多發於20歲以下青少年，嚴重影響患者的生活。

最新影片︰

頻繁出現短暫睡眠

綜合內地傳媒報道，江蘇18歲的小王就讀高三，一直有嗜睡的毛病，她分享「上課上一半的時候就會突然睡著，畫畫至一半的時候也會突然睡著」，對她的學業造成很大的影響。小王即將要應付高考，她感到非常困擾，心情也不好，於是求醫了解問題。

經過醫生反覆檢查，證實她患上了一種名為「發作性睡病」的罕見病，這是一種睡眠障礙症，患者長期夜間睡眠欠佳，日間就會頻繁出現不可抗拒的短暫睡眠。醫生為小王安排治療方案，以藥物治療為主，物理治療、中醫治療為輔。她經過一個多月的治療後，病情已逐步好轉，生活與學習都可以回復正常。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

多發於20歲以下青少年

淮安市第三人民醫院睡眠醫學中心主治醫生杭程指出，「發作性睡病」是一種非常罕見的疾病，發病率僅0.02%，大部分發生在20歲以下的青少年。杭醫生解釋，這種病嚴重影響患者的生活，存在很多壞處，由於這種不可預知的睡眠，有可能會出現很多意外事故︰

譬如開車的時候症狀發作，可能發生車禍；或者做飯的時候突然發作，可能導致燒傷。

發作性睡病除了疾病本身帶來痛苦外，對於患者的心理也有一定影響，他們可能出現自卑、抑鬱、焦慮等情緒。因此除了藥物治療外，還要為患者提供心理輔導。醫生提醒，家長如果發現孩子有不明原因的嗜睡問題，就要及早求醫。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳