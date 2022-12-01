【昂坪360】新全景車廂12.10啟用　内籠更大太陽能發電12.9前購來回票劃一$235

▲ 新全景車廂12.10啟用，内籠更大太陽能發電12.9前購來回票劃一$235。（梁偉榮攝）

昂坪360再度推出全新車廂「全景纜車Crystal+」，車廂底部及車廂四面均採用全透明強化玻璃，車廂內籠較同類型車廂更大，再加入太陽能的設計。研發逾兩年的新車廂於法國及意大利製造，將於12月10日起投入服務。12月9日或以前購票成人、小童及長者來回車票劃一235元，包廂則1400元，門票即日起開始預售。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

新車廂四面採用意大利製造的2層強化玻璃製成，底部則採用法國製造的三層強化玻璃製成，車頂電池板可吸收太陽能，供電予車廂照明裝置和公共廣播系統，玻璃表面已貼上防紫外光遮光貼，車廂中的氣窗可自行開啟，有別於標準車廂只得固定通風口，最多可載客10人，車廂總數7部。

新車廂將於12月10日啟用，來回票價包全景及標準車廂成人360元，小童235元及長者280元，同時推出最多可載10人的單程私人包廂，價格2850元；12月9日或以前購票成人、小童及長者劃一235元，包廂則1400元，門票即日起開始預售。啟用初期車廂約8分鐘一班。

昂坪360董事總經理劉偉明指，今次研發成本過千萬，水晶車廂最初只製造10架車廂，因此今次新全景車廂出7架數目不是特別少，會因應市場反應而決定是否推出更多車廂，現階段難說明回本期要久。公司對整體旅遊發展感正面，認為投資有回報，可在通關後迎接旅客重新來港，強調車廂可為市民提供新的乘搭體驗，料門票定價市場可接受。

他又指出。今年首10月較去年首10月的日均客數有2成升幅；疫情期間整體客量較2018年跌7至8成。受年初昂坪關閉180多日的影響2022較2021年客數少，預計今年有虧損。

記者早上率先試搭新車廂，車廂四面及底部全透明玻璃設計，較現行的水晶車廂清晰更高，沿途可飽覽大嶼山景色，如港珠澳大橋及彌勒山，經過纜架時車廂運行速度減慢但不會顛簸，當時陣風每小時38公里及氣溫只有9度，乘坐時亦不會感到搖晃及寒冷。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜