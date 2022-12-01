  • 18°C
香港時間 : 20221201日 (週四) 14:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐】黃嘉雯泰國返港做核酸檢測　Carmaney確診停工留家隔離

娛樂 14:17 2022/12/01

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

黃嘉雯遊泰返港即確診。

港府放寬檢疫措施之後，不少港人也往外地旅遊，近期因TVB台慶劇《下流上車族》人氣急升的港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney），早前往泰國旅行，旅行期間亦於IG分享靚相和短片，只見她到動物園餵飼長頸鹿，另外更被猩猩強吻，玩到不亦樂乎。

不過，今日（12月1日）有報道指Carmaney返港後即確診，於機場做檢測檢測時發現中招，即時回家隔離。

【香港小姐】黃嘉雯早已眼紅師妹宋宛穎？　二人被爆台慶綵排嘈大交

於泰國被猩猩強吻。（取自instagram）

有點喉嚨痛

Carmaney日前由泰國度假回港，她接受媒體訪問時透露，臨上機前她做了快速測試，結果呈陰性，以後沒事的她落機抵港進行核酸檢測時，結果既然中了招。

返家隔離的Carmaney依家有進快速測試，而快測結果依然為陰性，她表示可能病毒量很少，Carmaney亦沒很大的病徵，精神不錯，只是有一點喉嚨痛。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【下流上車族】黃嘉雯水著騷驕人身段派福利　劇情大暴走網民笑林敏聰自肥【多圖】

無奈停工留家隔離

染疫後的Carmaney被迫停工，除不能錄影《流行都市》和J2節目外，連《歡樂滿東華》綵排和港姐慧妍雅集活動也能參與。

Carmaney表示早排忙足一個月，現在留家隔離就趁機休息，可以打掃下屋企和看書，待康復後才可復工。

最新影片推介：陳山聰專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【下流上車族】黃嘉雯水著騷驕人身段派福利　劇情大暴走網民笑林敏聰自肥【多圖】
13:14 2022/11/10
【下流上車族】黃嘉雯水著騷驕人身段派福利　劇情大暴走網民笑林敏聰自肥【多圖】
【TVB節目巡禮】黃嘉雯《下流上車族》演小三受注目　Carmaney 穿三點式演出感害羞
16:37 2022/11/11
【TVB節目巡禮】黃嘉雯《下流上車族》演小三受注目　Carmaney 穿三點式演出感害羞
【香港小姐】黃嘉雯早已眼紅師妹宋宛穎？　二人被爆台慶綵排嘈大交
12:08 2022/11/16
【香港小姐】黃嘉雯早已眼紅師妹宋宛穎？　二人被爆台慶綵排嘈大交
【萬千星輝賀台慶】TVB台慶夜無罩演出疑變爆疫夜 　馮盈盈丁子朗不適停工休養
12:40 2022/11/25
【萬千星輝賀台慶】TVB台慶夜無罩演出疑變爆疫夜 　馮盈盈丁子朗不適停工休養
【Summer Girls】一文盡睇開電視水著佳麗資料　索媽+網紅+高學歷參加者大對決【多圖】
18:00 2022/08/22
【Summer Girls】一文盡睇開電視水著佳麗資料　索媽+網紅+高學歷參加者大對決【多圖】

你可能感興趣

【下流上車族】黃嘉雯水著騷驕人身段派福利　劇情大暴走網民笑林敏聰自肥【多圖】
13:14 2022/11/10
【下流上車族】黃嘉雯水著騷驕人身段派福利　劇情大暴走網民笑林敏聰自肥【多圖】
【TVB節目巡禮】黃嘉雯《下流上車族》演小三受注目　Carmaney 穿三點式演出感害羞
16:37 2022/11/11
【TVB節目巡禮】黃嘉雯《下流上車族》演小三受注目　Carmaney 穿三點式演出感害羞
【香港小姐】黃嘉雯早已眼紅師妹宋宛穎？　二人被爆台慶綵排嘈大交
12:08 2022/11/16
【香港小姐】黃嘉雯早已眼紅師妹宋宛穎？　二人被爆台慶綵排嘈大交
黃嘉雯 娛樂人物職業 演員 香港小姐 流行都市 下流上車族 新冠肺炎

最高瀏覽

【罕見病例】女嬰出世驚現5.7cm真尾巴　捏尾巴時BB會哭隨年紀變長
13:19 2022/11/30
【罕見病例】女嬰出世驚現5.7cm真尾巴　捏尾巴時BB會哭隨年紀變長
【猥褻女童】歌王李廷川唱贏歌神張學友　認與女友13歲胞妹非法性交候判
10:56 2022/11/30
【猥褻女童】歌王李廷川唱贏歌神張學友　認與女友13歲胞妹非法性交候判
【婚姻危機】王敏奕與曾國祥曾歷婚姻危機 　人妻Venus認感寂寞難忍獨守空幃　
14:12 2022/11/30
【婚姻危機】王敏奕與曾國祥曾歷婚姻危機 　人妻Venus認感寂寞難忍獨守空幃　