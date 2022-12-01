【香港小姐】黃嘉雯泰國返港做核酸檢測　Carmaney確診停工留家隔離

▲ 黃嘉雯遊泰返港即確診。

港府放寬檢疫措施之後，不少港人也往外地旅遊，近期因TVB台慶劇《下流上車族》人氣急升的港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney），早前往泰國旅行，旅行期間亦於IG分享靚相和短片，只見她到動物園餵飼長頸鹿，另外更被猩猩強吻，玩到不亦樂乎。

不過，今日（12月1日）有報道指Carmaney返港後即確診，於機場做檢測檢測時發現中招，即時回家隔離。

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▲ 於泰國被猩猩強吻。（取自instagram）

有點喉嚨痛

Carmaney日前由泰國度假回港，她接受媒體訪問時透露，臨上機前她做了快速測試，結果呈陰性，以後沒事的她落機抵港進行核酸檢測時，結果既然中了招。

返家隔離的Carmaney依家有進快速測試，而快測結果依然為陰性，她表示可能病毒量很少，Carmaney亦沒很大的病徵，精神不錯，只是有一點喉嚨痛。

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無奈停工留家隔離

染疫後的Carmaney被迫停工，除不能錄影《流行都市》和J2節目外，連《歡樂滿東華》綵排和港姐慧妍雅集活動也能參與。

Carmaney表示早排忙足一個月，現在留家隔離就趁機休息，可以打掃下屋企和看書，待康復後才可復工。

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