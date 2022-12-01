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【Unicorn必到】Jeremy歌迷會首辦商場慈善展覽　走進獨角王子的精靈花園【內附詳情】

娛樂 14:37 2022/12/01

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

Jeremy（李駿傑）的歌迷會首辦商場慈善展覽。

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）在2022年以樂壇新人姿態發表三首單曲，分別是《半》、《九》,以最新推出的《阿波羅》。

為了總結Jeremy今年的成果及迎接聖誕佳節，Jeremy Lee International Fan Club (下稱 「FC」) 於2022年11月30日至12月11日首次舉辦商場慈善展覽。

展覽設九個展區

是次展覽以 「Garden of The Euphonious」 為題，邀請大家從鬧市走進充滿愛的花園美景，在大型花卉紙雕及悅耳的氛圍中，透過偶像Jeremy的影響力散播關愛。

「Garden」點出展覽主題，即獨角王子的精靈花園。創作意念來自Jeremy就像一位精靈王子，一直施展不同魔法,展示他的百變造型和性格。

至於「Euphonious」是悅耳動聽的意思,配合Jeremy作為今年男新人，同時是MIRROR唱歌擔當，一直帶給大家出色的作品和表演。是次展覽設九個展區，可讓參加者能更加認識Jeremy的不同面向。

    點擊圖片放大
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駿駿特別打卡時段

展覽於指定日子更設特備環節「駿駿特別打卡時段」，入場人士可與Jeremy吉祥物「駿駿」公仔拍照留念。

駿駿王子是以Jeremy第一次生日會為原型設計的公仔，其後因應Jeremy不同造型，設計了各式各樣的駿駿。

另外，商場主要出入口亦設有不同的Jeremy打卡位，也是值得拍照留念的地方!

駿駿

展覽詳情：

日期：2022年11月30日（三）至 12月11日（日）
地點: 荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城 D•PARK 愉景新城 L1 中庭

時間：

需預約：2022年11月30日至12月7日：每天中午12時至晚上8時45分
2022年12月8日至12月9日：每天中午12時至晚上8時45分（毋須預約）
2022年12月10日：早上11時至晚上8時（毋須預約）
2022年12月11日：中午12時至晚上8時（毋須預約）

駿駿特別打卡時段(於展覽内進行)：

(需預約)
2022年11月30日：中午12時/ 下午1時/ 下午2時/ 下午3時
2022年12月1日、12月3日、12月7日:下午5時/ 下午6時/ 下午7時/ 下午8時
2022年12月4日：下午2時/ 下午3時/ 下午4時/ 下午5時
(毋須預約)
12月10日：中午12時/ 下午1時/ 下午2時/ 下午3時
12月11日：下午2時/ 下午3時/ 下午4時/ 下午5時
預約網址 （每個時段額滿即止）：按此 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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