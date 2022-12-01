【足動生命】吳保錡胡子彤演無家者　拍慈善微電影大騷腳法

▲ （左起）麥子樂、胡子彤、吳保錡、李凱賢。

本著「一個足球可以改變世界」（A ball can change the world） 的信念，一班來自不同階層、不同專業的義工過去17年一直攜手，籌組香港代表隊參加「無家者世界盃」，更逐步發展成為一個社會服務團體 – 香港街頭足球，在社會服務界建立起一個獨特的服務崗位。

香港街頭足球獲得香港賽馬會慈善信託基金捐助，最近完成名為《足動生命》的新項目，包括出版同名書籍的第二冊，以及與天下一集團旗下的天下一電影製作有限公司及生日快樂有限公司合作攝製微電影《足動生命》，讓公眾更了解社會上曾經無家可歸的一群如何借助足球改變生命。

電影邀得張國強、麥子樂、周祉君、吳保錡（Poki） 、胡子彤、羅浩銘、李凱賢等專業演員參與演出，將幾位香港代表隊成員以及機構骨幹人物的真人真故事呈現銀幕。

認識「無家者世界盃」

新生代演員胡子彤在《足動生命》中飾演一位失去兒子，失去人生方向的癮君子，以吸毒麻醉自己，最後透過無家者世界盃令他重拾人生方向。

子彤表示：「我之前曾於新聞報導中看過有關無家者世界盃的新聞，今次很榮幸可以參與拍攝，希望大家可以透過這部微電影，更了解這一群無家者。」

談到拍攝時的趣事，他謂：「拍攝時真的需要落場踢波，要跟到個節奏，幸好平時也有跟電影圈台前幕後手足踢波的習慣，近排最開心是跟杜sir (杜琪峯) 踢！」

至於演社工吳衛東的麥子樂談到拍攝趣事稱：「覺得拍《足動生命》最開心是可以跟我的朋友一起拍攝，有幾場戲幾難忘，又好笑，戲中我要去訓練他們體能，當然係真做唔可以偷懶，到最後都比佢哋迫埋我要一齊去做，之後我問返社工東哥，原來現實都真係咁樣。」

同樣有份參與演出的ERROR成員吳保錡則表示對「無家者世界盃」有認識，他於電影演因吸毒而導致無家的角色，最後加入球隊而改變，重投正面生活。

談到踢足球的戲份，他笑言自己都不用太「騷」腳法，只是盡力去踢：「有睇我社交平台都知我平時一得閒就去踢波，身體好，又可以同朋友見面。」

免費放映欣賞

香港街頭足球亦定於12月6日晚上7時、8時15分及9時30分假尖沙咀街坊福利會舉行《足動生命》免費放映會，每場可容納120位觀眾，歡迎公眾人士即場入座欣賞。

該電影亦將於12月7日晚上8時在One Cool Film YouTube頻道獨家上線，供免費觀賞。

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