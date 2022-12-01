【兒童濕疹】1歲B女濕疹搲爛面滲水　媽媽信偏方亂買花露水止痕【附解說】

▲ 有台灣媽媽信偏方，想買花露水給1歲B女治濕疹。

冬天天氣乾燥皮膚容易出問題，當中濕疹更困擾很多大人和小朋友。台灣衛福部食藥署舉行了有關異位性皮膚炎的記者會，藥劑師分享了兒童濕疹案例，指出有媽媽誤信「網上媽媽group」的偏方，想買花露水為患濕疹的1歲女兒止痕，藥劑師指出隨時會因而有反效果，令濕疹惡化。

綜合台灣傳媒報道，台灣衛福部食藥署昨日（30日）舉辦「異位性皮膚炎真的好難受——三大治療來改善」記者會。「異位性皮膚炎」是最常見的濕疹類型，社區藥局藥劑師鄭文柏在記者會提到有1歲女嬰患者的病例，她四肢及臉部出現近1個月的嚴重痕癢，甚至抓到破皮，令皮膚出水。

信偏方花露水可治濕疹

女嬰的媽媽擔心塗含有類固醇成分的藥膏會有副作用，故此未有讓濕疹女兒塗藥膏。該媽媽在媽媽群組得知偏信，聞說某牌子的花露水對治濕疹有效，想塗抹在女兒的濕疹患處之上。

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藥劑師鄭文柏解釋該媽媽的做法不當，花露水一般都含有食用酒精多達70%，其他成分是水和香精，濕疹患者使用它時，雖然能有短暫止痕效果，但當中的香精成分，可能讓小朋友患者持續產生發炎反應。

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使用類固醇要依照指示

如果小朋友患有濕疹，藥劑師鄭文柏建議家長應宜帶子女看醫生，並請藥劑師處方適當的藥物，並搭配保濕，減少外界致敏因子刺激。

台灣食藥署藥品組科長林邦德亦指，異位性皮膚炎是皮膚組織因反覆發炎，患者的皮膚會出現乾燥痕癢，有時會併發紅疹、脫皮、滲水、結痂或苔癬化等症狀。而治療上有3大藥物可用，包括皮膚保濕劑、皮膚止癢劑和外用類固醇。當中使用類固醇的強度與劑型不同，適用的皮膚部位也不一樣，患者要依從醫生指示，切勿自行用藥，增減使用次數和塗藥的範圍等也有規範，要依照指引。

如個案中的1歲女嬰其實也可以使用類固醇，藥劑師鄭文柏指出只要依指引，留意塗抹劑量、範圍和次數等，而破皮的地方除了用類固醇之外，也可以搭配抗生素藥膏使用，同樣可改善小朋友的濕疹問題。

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責任編輯︰王明芳