【管教方法】惡媽打仔滿口歪理「打到佢驚」　兒子︰將來一定會有仇報仇

▲ 有惡媽打仔滿口歪理，認為「趁佢仲細打到佢驚」。（《野人老師》影片截圖）

那位年輕媽媽一邊狠狠地打仔，口中沉吟跟旁邊友人解說的一番話，經常會像鬼魂般在腦海裏穿梭。

她說︰「唔打唔得，就係要趁佢仲細，要打到佢驚，若果佢唔驚我，將來就好難教嘞！」當時被她打到哭得淒厲的小孩，看上去頂多只有一歲吧，他的命運會如何？

我不明白媽媽這套歪理是從何學會的，也許是一代傳一代的錯誤觀念吧！最令我痛心的，是該等歪理竟然不乏支持者呢，他們都相信要致力建造具威嚇的形象，好讓子女會乖乖臣服，他們都專心將自己打造成惡媽。

最新影片︰

惡媽的特徵是「有佢講無人講」，以理服人太浪費時間了，我說了便是。惡媽會大聲吼隨意出手打，又或出言恐嚇……久而久之，子女不僅是如她所願「驚咗你」，還會有意想不到的行為反射呢！

有惡媽罵完仔就出街了，突然想起忘記了帶某東西，於是折返回家。赫然聽到兒子房間傳來了「碰！碰！」巨響，她探頭到門外看個究竟，聽到向來乖乖聽話從不駁嘴的兒子正在房間揚聲叫喊︰「打啦！打啦！罵啦！將來你老咗我一定會有仇報仇！」隨着傳來有硬物被擊到牆上的聲響，惡媽終於明白何解兒子房間的牆，出現了愈來愈多不規則的凹陷。

媽媽，你想你的孩子像他嗎？

讓我誠心告訴你，我曾見過無數充滿愛心的優秀孩子，他們的媽媽都是溫柔體貼、明白事理的，從來就沒有惡媽呢！

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T