【性侵女童】涉藉做實驗性侵12歲自閉症女童　男生囚7年3個月官斥欺負女童

▲ 被告方嘉樂。（資料圖片）

21歲副學士男生涉於所住大廈尾隨患自閉症12歲女童進入升降機，其後將她拉往後樓梯，聲稱想做實驗，並將她強姦。涉案男生承認非禮罪，經審訊後被裁定強姦罪成，今（1日）於高等法院被判監7年3個月。法官斥被告藉做實驗為由，欺負智力低於常人及不懂保護自己的女童。



被告方嘉樂（21歲），報稱學生，早前被裁定1項強姦罪成，控罪指，被告於2020年10月19日，於大圍某大廈樓梯強姦X，另於案件開審前承認1項非禮罪。

法官引述創傷報告指，事主X事後有創傷壓力後群，腦海常浮現事件經過及被告容貌，無法專心上課及影響食慾，對男士有所警惕，須接受心理治療。至於被告的心理報告顯示，被告智能力正常，能分辨對錯，沒有孌童或性癖，重犯機會中度，須接受心理治療。

法官判刑時指，事主年僅12歲及智力低於常人，被告藉做實驗為由，欺負不懂保護自己及沒有危機意識的女童，並發生多於1次性行為，以及沒有使用避孕套，均為加刑因素。

法官考慮到被告年輕及沒有刑事紀錄，案中使用非過多武力，事主沒有嚴重創傷，就強姦罪以5年為判刑起點，加刑至7年半，非禮罪則判監28個月，同期執行，再酌情減刑3個月，總刑期為7年3個月。

控方案情指，被告與12歲事主X同住一大廈不同樓層，兩人互不相識。X有自閉症、專注力失調及過度活躍症，智商為78，言語理解及談吐智力功能指數屬均邊緣範圍。



事發日下午約2時，X放學回家乘搭升降機，X步出升降機後，被告跟隨，並拉X往後樓梯，要求X脫去口罩及吻她，遭X推開。



被告又自稱是大學生，想做實驗。X其後遵從被告要求，將內褲褪至膝蓋位置，被告三度要求X口交被拒，被告又4次將下體性侵X下體。X返回住所後告知母親，同日報警。

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記者：林育慧