【入稟追款】再被指違董事授信責任　鄧永鏘遺產管理人遭入稟追逾3,797萬

▲ 服裝品牌「上海灘」的已故創辦人鄧永鏘爵士。（資料圖片）

服裝品牌「上海灘」已故創辦人鄧永鏘爵士，再被曾出任董事的公司入稟高等法院，指鄧涉違反董事授信責任等，將所屬公司款項及資產共逾3,797萬元款項及資產轉帳至其控制之公司，要求法庭頒令遺產管理人以信託形式持有資產及款項，要求歸還或作賠償。

原告為GNAT AND COMPANY LIMITED及CHINA TANG LONDON LIMITED；答辯人為GORDON DAVID MICHAEL GEORGE OLDHAM，為鄧永鏘遺產管理人。

入稟狀指，次原告為首原告全資擁有公司，次原告並於倫敦1酒店經營中菜館名為China Tang at the Dorchester之中菜餐廳。原告指鄧生前為兩公司之董事，並指鄧違反董事授信責任，包括於2005至2017年間，鄧涉從原告帳戶內共逾310萬英鎊（折合約2,914萬港元），轉帳至鄧控制之公司之帳戶。

入稟狀續指，鄧另於2015年4月，取去屬於次原告的兩幅畫作，並以308萬元出售其中1幅，次原告指其中250萬元屬其資產。鄧又被指於2017年1月至8月期間，從原告的銀行帳戶轉帳或支出逾633萬元。

原告要求法庭頒令，聲明有關資產或款項均屬原告，答辯人只以信託形式持有，並要求將有關資產或款項交還原告或作出賠償。

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記者：林育慧