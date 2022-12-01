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【肉毒中毒】3人疑於「詩凝美容」打肉毒桿菌毒素後中毒　警方帶2名被捕人回美容公司搜證

社會 15:21 2022/12/01

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3人疑於「詩凝美容」打肉毒桿菌毒素後中毒，警方帶2名被捕人回美容公司搜證。（曾秋文攝）

衞生防護中心早前公布，有3人於佐敦「詩凝美容」注射肉毒桿菌毒素後，疑似肉毒中毒，中心今日（1日）呼籲曾在佐敦「詩凝美容」接受肉毒桿菌毒素注射並出現中毒病徵的人士，請盡快聯絡衞生防護中心；今日警方及衛生署人員下午帶同2名女被捕者返回美容公司搜證。

中心已就相關的中毒個案設立查詢熱線（2125 2372）。熱線今日起由上午9時至下午5時半運作。曾於上址接受注射的人士，如出現神經系統受損的症狀，包括眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞、吞嚥、說話或呼吸困難等，應立即致電熱線。中心人員會評估他們的情況，並於有需要時作進一步跟進。

由於中毒病人的相關肌肉會受影響，而肉毒桿菌毒素亦可能擴散，影響注射部位以外的其他範圍，故病人有機會在注射後數小時、數日或數星期出現上述徵狀。中心提醒市民，如有緊急醫療需要，應盡快求醫。

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記者：曾秋文

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