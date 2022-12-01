【超能使者】Q姨揭破威仔背後重大秘密　沈震軒王君馨輪流騷演技

TVB台慶劇《超能使者》昨晚（11月30日）劇情焦點落在威仔（沈震軒飾）身上，事關一直被網民推測是Final Boss的他終於現「真身」，兩大「長老」袁叔（張國強飾）和梅姐（馮素波飾）亦告死亡，劇情令人意想不到。

劇情講到黑幫頭目賀慶隆（歐瑞偉飾）派人襲擊袁叔飯堂，阿鏈（陳展鵬飾）和高勇（陳山聰飾）卻在重要關頭異能失靈；眼見袁叔及母親梅姐先後遭兇徒虐殺，悲痛至極的威仔瞬間二段爆Seed令「邪惡操縱」超必解鎖，並使出「奪命吸魂」黑化異能將兇徒元氣迅速吸乾。

同樣痛失摯親的韋瑞琦（王君馨飾）被賀慶隆搶奪父親的屍體，更險遭賀槍殺。及時跳崖逃生的瑞琦飛墮大海，雖然大難不死，但後來與威仔聯手向賀復仇時，卻因頭部受猛烈撞擊致腦幹死亡。

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威仔魔性大發

為救垂危的瑞琦，威仔不惜吸取別人的元氣轉移給瑞琦「續命」，目擊威仔濫用異能的高守（林子善飾）叮囑對方：「你吸還吸，因住搞出人命。」豈料一語成讖，威仔在情急下竟誤殺男護士。

此外，是集尾聲，Q姨（唐詩詠飾）和威仔均閃現高守被人叉頸的畫面，高守聞言嚇到跑走避難……

至於今晚（12月1日）《超能使者》，劇情講Q姨將揭破威仔背後的重大秘密；同時，據官方發放最新宣傳照，再次失控的威仔「魔性」大發，更與高勇打到穿牆，似乎欲將後者置諸死地！究竟「使者」們為何自相殘殺？

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崩潰喊戲

除劇情震撼，一班演員的精湛演出也令人動容，當中梅姐及袁叔罹難一幕，威仔將逝去的母親緊緊抱入懷中，並無助地哭著求援：「Q姨你喺邊呀？救命呀！媽……唔好丟低我，唔好死呀！」場面悽慘令人痛心。

受訪時，沈震軒坦言看劇本時已覺得該場口好正，到正式拍攝時亦好享受整個過程，又謂波姐與KK的出色演技令他迅速投入情感：「現場拍嘅時候好多工作人員都一齊喊，當見到波姐同KK要死嗰刻嘅神情，我真係好崩潰、好不知所措，記得一Cut機Jazz話我演到小朋友嘅無助感，因為威仔係好懦弱。」

▲ 沈震軒投入角色，情緒崩潰。

Grace避見KK

至於入行46年的張國強（KK）坦言最難忘首次拍瞓屍袋戲，皆因拍攝當日天氣炎熱，加上「屍袋」發出濃濃膠味，可謂又焗又臭甚難頂，憶述：「好似焗桑拿咁，最難受係唞完氣『捐』番入個袋嘅時候，裏面好多汗水，加上我冇著衫好黐肉，好唔舒服。」

經常於監製文偉鴻（Jazz）作品中演大反派的KK，笑言即使自己多番否認是Final Boss，但許多網民仍不信他「從良」：「依家真相大白，大家都知我係好人仲超有愛，我都好恩惠，因為唔使成日畀人覺得我係大壞蛋 。」

▲ 入行多年的張國強卻首次拍瞓屍袋戲。

至於在夢中跟袁叔剖白臥底身份的瑞琦，最後跟父親相擁哭別並輕聲互道一句：「I love you」場面催淚。

拍攝前為培養情緒，王君馨稱當日刻意跟風趣的KK保持距離，放飯時也一邊聽歌、一邊回憶與袁叔的往事，但她補充：「雖然KK好貪玩，但拍戲時佢非常專業，有時佢只要一個眼神已經令我成個情緒出咗嚟，好感恩可以同一個咁好嘅前輩合作。」