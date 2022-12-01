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鄭欣宜相隔9個月再開紅館騷　Joyce透露嘉賓名單有驚喜

娛樂 15:26 2022/12/01

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Joyce以性感打扮拍海報。

香港歌手鄭欣宜（Joyce）宣布於2023年3月16日至18日於紅館舉行一連三場《Believe Us 鄭欣宜演唱會 2023》，下周一（12日）起信用卡優先訂票，票價分別港幣$880、$580和$380。

演唱會海報上，Joyce以全身黑色半透視造型亮相，性感有型，她躺在濕潤泥土上，擺出不同的型格甫士，仿如一粒種子在蓄勢待發，充滿生命力。相隔九個月再踏紅館開騷，Joyce非常興奮和期待，上次演唱會尾場4度encore，她承諾觀眾盡快再開騷，果然言出必行。她對fans說：「我哋勾過手指尾，我講得出做得到，你哋呢？See you there！」

正為個唱籌備。

Joyce說：「今年6月在紅館舉行『BETWEEN US演唱會』，今次可以話係Part 2，因為一年內再開第二次演唱會。而今次『BELIEVE US』演唱會我將會準備更多、更精彩、更豐富嘅表演畀大家聽同埋睇。」上次紅館演唱會，Joyce跟歌迷分享心深處的秘密，例如恐懼。今次呢？她說：「今次會回應返上次演唱會，對人生、對世界嘅一啲疑問。」

至於演唱會表演嘉賓，Joyce笑說：「我天馬行空地寫咗一個好想邀請嘅嘉賓list，大約二十幾位，日前開會時，我輕輕講咗幾個人名，啲同事嘅反應係『嘩』！嘻嘻，我唔知係覺得我黐線，定係我諗嘅嘉賓黐線呢？哈哈！」

而歌單方面，Joyce用「不得了」來形容，她說：「梗係不得了啦，雖然只係相隔唔夠一年再開騷，但我好榮幸地多咗好多新歌和新project，會有更多好歌同大家分享。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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