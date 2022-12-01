【最新疫情】今增10,137宗確診　李夏茵：未有計劃收緊防疫措施【不斷更新】

▲ （曾耀輝攝）

本港疫情升溫，今日（1日）醫務衞生局副局長李夏茵、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業及醫管局港島西醫院聯網副顧問醫生（兒童及青少年科）邵嘉嘉，舉行疫情疫情記者會。

本港今日（1日）新增10,137宗確診，其中本地感染佔9,531宗、輸入佔606宗，另多15名確診病人離世。新增606宗檢測陽性輸入個案，373宗涉及機場檢測樣本、190宗涉及第1至3日樣本，餘下43宗涉及第4至7日樣本。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去一周平均每日新增8,582宗個案，較之前一周升8.4%，今日更破萬宗，本地個案錄得升幅，而輸入個案則較為平穩，但死亡個案有明顯升勢，過去7日共錄115宗死亡個案，較之前一周急升47.4%；而院舍個案仍在高位徘徊。

歐家榮又指，由上月中旬起，污水監測人均病毒含量急速上升，而目前最主要的變種病毒株為BA.5、BA.2的其他分支、BQ.3及XBB。至於流感情況，他指全球流感個案水平已超過過去兩年，而且亦有數據顯示流感季節提早來臨。

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，留院新冠病人已上升至平均2,700人，近日每日有340人新確診入院治療，嚴重及危殆人數亦已升到120人，而來自院舍病人比例已升到18.6%，呼籲市民感到不適應盡早求醫，有需要會獲發新冠口服藥；又呼籲長者及小童盡快接種新冠及流感疫苗。

港島西醫院聯網副顧問醫生（兒童及青少年科）邵嘉嘉表示，最近有3名兒童感染新冠後併發重症，又有一名3歲童感染流感後併發重症，情況持續危殆（詳情即看【下一頁】）。

被問到疫情升溫，政府有否計劃再次收緊防疫措施，醫務衞生局副局長李夏茵表示，政府一直使用精準抗疫政策，目前認為尚有空間繼續觀察疫情變化，暫時未有計劃放寬或收緊社交距離措施。

李夏茵指，疫情暫時未見跌勢，但未能肯定個案水平會繼續上升，因為新冠疫情較「狡猾」亦變得快，不過醫療系統仍可承受目前疫情狀況，唯須謹慎運用資源，又留意到最近市民開始鬆懈，呼籲市民戴好口罩，做好清潔工作。

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記者：李榮忠