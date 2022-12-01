【復課】小學今起可恢復全日面授課　有學生首次在校午膳感興奮

▲ 將軍澳保良局黃永樹小學今全校恢復全日面授課，有小一學生首次在校午膳感到開心。（陳永康攝）

新冠疫情持續近3年，接種率達標的小學今日（1日）起首次可恢復全日面授課。將軍澳保良局黃永樹小學今全校恢復全日面授課，校方安排班主任及家長義工到課室協助處理午膳運作。有小一學生首次在校午膳感到開心，更提早一日收拾餐具作準備；有小六生說，疫情來很少見到同學「真面目」，感到神奇。

黃永樹小學兩針接種率逾86％，今日全校恢復全日面授課。校方安排班主任在課室協助學生用膳，每個座位上設防飛沫隔板，老師提醒學生除下口罩後要用酒精消毒雙手。學生輪流取飯，老師會協助有需要的學生撕開飯盒包裝。

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初小學生首次在校午膳，小一生李同學說，對於可以在校午膳很開心，更提早一日已準備好餐具；小一葉同學亦感到興奮，因全日制下可以跟朋友「玩耐啲」，他又說，父母提醒他吃飯時要注意衞生。

小六劉同學說，疫情下很少見到同學的「真面目」，今日可以除下口罩食飯感覺開心，笑言最大分別是學校轉換了飯商。至於是否擔心全日課下功課量增加，小六侯同學說，雖然上堂時間增長，但小息時間亦同樣加長，加上學校有導修課，相信回家前可以完成大部分功課。

女兒正就讀小四的馬太說，相信全日制上課可讓女兒有更多群體生活，多與朋友溝通。她又說，一家人平日都會外出吃飯，所以不太擔心感染風險，但仍有提醒女兒要做足衞生措施，避免除下口罩後與同學交談。陳太就說，半日課下子女表現較懶散，希望他們全日課下可學習更多知識。其兒子首次上全日課，陳太說小朋友精力充沛，上課全日亦不會太累，相信一段時間後可適應。

校長陳瑞良認為，在社會逐漸復常的大環境下，早日回復全日課可讓學生適應節奏，亦有更多機會體驗多元活動。他稱，有家長反映擔心午膳安排，校方特意安排多些家長義工到課室幫忙，預料學生熟習後再逐步減少義工人數；對於家長憂慮全日課下功課增多，陳瑞良指，已提醒教師保持半日課時的功課量，加上校方11月已考試，現時不需要追趕學習進度，相信導修課可讓學生做完大部分功課。

陳瑞良又說，校方決定恢復全日制時有微調時間表，為讓學生及家長有更多相處時間，亦有更多彈性處理課後活動，校方安排星期三下午提早至1時放學。他亦指，校方稍後將舉辦陸運會、全校旅行等大型活動，讓學生有更多多元活動。

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記者：黃悅晴